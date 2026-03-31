LIVE Bosnia-Italia 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | inizia l’incontro

Alle 20:45 si è aperta la partita tra Bosnia e Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. La gara si gioca in Bosnia e si svolge senza reti, con il punteggio di 0-0 al momento. Al sesto minuto, la manovra della squadra italiana risulta lenta, mentre i tifosi bosniaci protestano con fischi. La diretta prosegue con l’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6′ Lenta la manovra azzurra, accompagnata dai fischi dei tifosi bosniaci. 5′ Fuorigioco di Basic. 5′ Lancio lungo di Donnarumma a cercare Retegui, anticipato da Katic. 4′ Fallo di Basic su Kean. 4′ Uscita alta con i pugni di Donnarumma 3′ Azione confusionaria nella metà campo italiana. La Bosnia vince due rimpalli, poi allarga verso Kolasinac. La difesa italiana allontana in angolo 2′ Cross in mezzo di Politano chiuso dalla difesa bosniaca. Intensità subito alta in campo. 1′ Si parte: iniziata Bosnia-Italia! Il primo pallone è della Bosnia. PRIMO TEMPO 20.45 Atmosfera caldissima a Zenica. Fumogeni accesi sui balconi dei palazzi limitrofi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bosnia-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: inizia l’incontro Articoli correlati Leggi anche: LIVE Bosnia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: in campo le due nazionali Leggi anche: LIVE Bosnia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Gattuso conferma l’11 di Bergamo Italia-Norvegia 1-4: gol e highlights | Qualificazioni Mondiali 2026 Tutto quello che riguarda su LIVE Bosnia Italia 0 0 Qualificazioni... Temi più discussi: Bosnia-Italia, Gattuso non cambia: Retegui in vantaggio su Pio Esposito, conferme anche in difesa | Le probabili formazioni; Bosnia-Italia, finale playoff Mondiali 2026: quando e dove si gioca; Bosnia-Italia: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Bosnia-Italia: data, orario e come vedere la finale dei playoff Mondiali. LIVE Bosnia ed Erzegovina-Italia 0-0 Qualificazioni Mondiali 2026 . La diretta della partitaQualificazioni Mondiali 2026 . Cronaca minuto per minuto di Bosnia ed Erzegovina-Italia: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Finale playoff Mondiali 2026, in campo Bosnia-Italia 0-0. DIRETTAÈ in corso Bosnia-Italia, finale playoff dei Mondiali 2026. La Nazionale guidata da Gattuso si gioca tutto a Zenica, puntando a scongiurare la terza mancata partecipazione consecutiva a una fase final ... tg24.sky.it RTL 102.5. . Bosnia-Italia SENZA goal line technology #Password - facebook.com facebook Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Gattuso conferma l'undici vincente #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com