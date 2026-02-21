LIVE Berrettini-Buse 0-1 ATP Rio 2026 in DIRETTA | break in avvio del peruviano

Matteo Berrettini ha subito un break all'inizio del match contro Buse, durante l’ATP di Rio. La causa è stata un colpo vincente del peruviano, che ha messo in difficoltà il tennista italiano fin dai primi scambi. Il pubblico segue con attenzione ogni punto, mentre Berrettini cerca di reagire. La partita resta molto aperta e il primo set si decide ora sul campo. I tifosi attendono sviluppi in questa sfida in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Diritto incrociato e vincente giocato dal centro del campo del numero 91 ATP. 1-0 In rete il diritto lungolinea giocato in recupero dell'azzurro. 30-40 In rete il tocco di rovescio lungolinea del nativo di Roma giocato in recupero a ridosso della rete. Palla break. 30-30 Ancora largo un altro diritto incrociato del classe '96. 30-15 Lungo il diritto incrociato di Berrettini. 30-0 Servizio esterno vincente dell'azzurro. 15-0 Largo il rovescio giocato di tocco in recupero a ridosso della rete del peruviano. Ci siamo! Berrettini al servizio. 23:50 Nessun precedente tra i due.