LIVE Berrettini-Buse 1-3 ATP Rio 2026 in DIRETTA | break in avvio del peruviano

Matteo Berrettini ha perso il primo set contro Buse al torneo ATP di Rio, a causa di un break subito all’inizio. Il peruviano ha sfruttato un servizio vincente per aggiudicarsi il primo game, mettendo pressione sul campione italiano. Nel quarto gioco, Buse ha colpito un rovescio preciso che ha portato il punteggio sul 40-30. La partita procede con ritmo intenso, con entrambi i giocatori pronti a reagire.

40-30 Servizio interno vincente del classe '96. 30-30 Largo il rovescio incrociato del sudamericano. 15-30 Diritto lungolinea e vincente del nativo di Roma. 0-30 Ancora largo il rovescio incrociato dell'azzurro. 0-15 In rete il rovescio incrociato di Berrettini. 3-1 Lungo il rovescio incrociato del portacolori del bel paese. A-40 Diritto incrociato e vincente giocato corto del peruviano. 40-40 Altro servizio vincente, questa volta interno, del nativo di Lima. 30-40 Servizio esterno vincente del numero 91 ATP. 15-40 Diritto incrociato e vincente dell'azzurro.

