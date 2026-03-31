LIVE Berrettini-Buse ATP Marrakech 2026 in DIRETTA | ancora un match poi l’azzurro

Al torneo ATP di Marrakech si è disputato un incontro tra un tennista italiano e il suo avversario. Dopo la conclusione di questa partita, è previsto un altro match tra due altri giocatori. La cronaca degli incontri è aggiornata in tempo reale, con la sequenza delle partite programmata per le ore 13:10.

13:10 Tutto facile per Muller su Cinà, adesso Bellucci! Poi BERRETTINI! Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Matteo Berrettini-Ignacio Buse, incontro valido per i sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech. Il tennista romano incomincerà la propria avventura sulla terra rossa della località marocchina e l’esordio non sarà dei più semplici, visto che dall’altra parte della rete ci sarà il numero 7 del tabellone, dato in ottima forma e con tanto di semifinale raggiunta all’ATP 500 di Rio un mesetto fa. L’azzurro tornerà in campo dopo aver perso al terzo turno del Masters 1000 di Miami contro il monegasco Vacherot (in precedenza aveva eliminato un big come Bublik) e spera di farsi largo sul mattone tritato africano, in modo da cercare di risalire nel ranking ATP e di trovare fiducia in vista dei prossimi grandi appuntamenti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: ancora un match, poi l’azzurro Articoli correlati Leggi anche: LIVE Berrettini-Buse, 3-6, 6-2, 2-5, ATP Rio 2026 in DIRETTA: match ancora sospeso per maltempo LIVE Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: esordio contro l’emergente peruvianoBuongiorno e benvenuti alla diretta live di Matteo Berrettini-Ignacio Buse, incontro valido per i sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di... Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento LIVE Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: esordio contro l’emergente peruviano; Live Ignacio Buse - Matteo Berrettini - Rio de Janeiro Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 20/02/2026; Dove vedere Berrettini-Buse all'Atp 250 in Marocco; 4 italiani in main draw a Marrakech: Darderi numero 1. LIVE Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: esordio contro l’emergente peruvianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma Berrettini-Buse - Programma Cinà-Muller 13:10 Tutto facile per Muller su Cinà, adesso Bellucci! Poi ... oasport.it Tinte azzurre sul centrale di Marrakech: prima Cinà contro Muller a partire dalle 12, poi Bellucci sfida Bennani e Berrettini affronta Buse. In Romania Maestrelli opposto a Van de Zandschulp facebook Usciti i tabelloni degli ATP 250 della prossima settimana 4 italiani saranno impegnati a Marrakech: Darderi, testa di serie n°1, avrà il bye al primo turno, Berrettini sfiderà Ignacio Buse, Bellucci il marocchino Bennani (WC), mentre Federicò Cinà se la vedrà x.com