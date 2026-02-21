LIVE Berrettini-Buse 3-6 6-2 2-5 ATP Rio 2026 in DIRETTA | match ancora sospeso per maltempo

Il match tra Berrettini e Buse si interrompe di nuovo a causa del maltempo, che ha reso impossibile proseguire il gioco sul campo di Rio. La giuria di gara ha deciso di sospendere l'incontro quando il punteggio era di 3-6, 6-2, 2-5, lasciando i giocatori in attesa di una nuova decisione. La pioggia improvvisa ha impedito di portare avanti il torneo, creando tensione tra gli spettatori presenti. La partita riprenderà non appena le condizioni miglioreranno.

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Buse, 3-6, 6-2, 2-5, ATP Rio 2026 in DIRETTA: match ancora sospeso per maltempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03:08 La giudice di sedia Tourte ha appena comunicato un’altra sospensione. 03:05 I due sono ancora in campo ad attendere novità su eventuali decisioni. Il tempo però sembra peggiorare. 03:02 I giocatori sono ora tornati nelle loro panchine. L’azzurro continua a chiedere di sospendere la partita. Berretini sta chiedendo di fermare nuovamente il match. La giudice di sedia si sta confrontando con il supervisor. Nel frattempo la pioggia sembra essere tornata e si sta facendo più intensa. Si continua però a giocare. 5-2 Servizio interno vincente del numero 91 ATP.🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Berrettini-Buse, 3-6, 6-2, 0-1, ATP Rio 2026 in DIRETTA: il match è sospeso per pioggiaIl match tra Berrettini e Buse si interrompe a causa della pioggia durante il torneo ATP di Rio 2026. LIVE Berrettini-Buse, ATP Rio 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del matchMatteo Berrettini e Buse si preparano a scendere in campo per il loro incontro all’ATP di Rio 2026. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Berrettini-Buse, 3-5, ATP Rio 2026 in DIRETTA: break in avvio del peruviano; Dove vedere Berrettini-Buse all'Atp di Rio de Janeiro in tv e streaming; Tennis Tracker: tutte le notizie sul tennis in Diretta!; LIVE Berrettini-Kopriva 4-6, 3-6, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: romano sconfitto e con problema fisico?. LIVE Berrettini-Buse, ATP Rio 2026 in DIRETTA: attenzione al giovane peruviano che ha sconfitto Fonseca!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del terzo quarto di finale nella ... oasport.it Pronostico Matteo Berrettini-Ignacio Buse: le scommesse sui quarti di finale ATP Rio de Janeiro 2026 di TennisPronostico Berrettini-Buse 20 febbraio 2026. Analisi, quote, guida tv, statistiche e consigli per le scommesse di tennis, ATP Rio de Janeiro. betitaliaweb.it Matteo Berrettini ha subito un break all'inizio del match contro Buse, durante l’ATP di Rio. La causa è stata un colpo vincente del peruviano, che ha messo in difficoltà il tennista italiano fin dai primi scambi. Il pubblico segue con attenzione x.com Quarti di finale definiti al Rio Open e il nostro Matteo è tra i migliori otto! Dopo la vittoria in rimonta contro Lajovic, Berrettini affronterà stasera il giovane peruviano Ignacio Buse per un posto in semifinale. L'incontro è in programma sul campo Guga Kuerten - facebook.com facebook