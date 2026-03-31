LIVE Berrettini-Buse 6-7 4-4 ATP Marrakech 2026 in DIRETTA | il romano regala un clamoroso contro break

Al torneo ATP di Marrakech, il match tra il giocatore italiano e l’avversario sta proseguendo con il punteggio di 6-7, 4-4. Nel corso del secondo set, si è verificato un controbreak da parte del tennista italiano, che ha conquistato due punti in sequenza con un servizio che ha annullato il primo punto e una smorzata vincente. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Col servizio cancella la prima Buse. 15-40 Smorzata vincente Berrettini. Palle break, due. 15-30 Servizio vincente. 0-30 Nuovo gratuito. 0-15 Altro colpo affossato, il rovescio di Buse dopo il servizio. 4-4 No vabbè, altro gratuito di dritto dopo il servizio quasi cadendo. Cede da solo la battuta Berrettini. 0-40 Affossa il dritto Berrettini. Mamma mia! 0-30 Servizio e dritto ma poi smash a rimbalzo in rete. 0-15 Dritto in rete del romano. 3-4 Non risponde il romano. A-40 Si allunga ed esce il rovescio difensivo di Matteo. 40-40 Si gira ma sbaglia l’inside in Matteo. 40-A Passa di rovescio Berrettini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Buse 6-7, 4-4, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: il romano regala un clamoroso contro break Articoli correlati LIVE Berrettini-Buse 6-7, 3-2, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: break del romano nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Rema il romano e alla fine conquista un altro errore di Buse. LIVE Berrettini-Buse 3-3, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: nessun break a metà 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Tre errori di dritto e altrettante chance di break Buse. Altri aggiornamenti su LIVE Berrettini Buse 6 7 4 4 ATP... Temi più discussi: LIVE Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: esordio contro l’emergente peruviano; Live Ignacio Buse - Matteo Berrettini - Rio de Janeiro Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 20/02/2026; Dove vedere Berrettini-Buse all'Atp 250 in Marocco; Il tabellone del Miami Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA. LIVE Berrettini-Buse 6-7, 4-3, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: il romano ha avuto le chance di chiudere il 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Non risponde il romano. A-40 Si allunga ed esce il rovescio difensivo di Matteo. 40-40 Si gira ma sbaglia ... oasport.it Berrettini-Buse oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini affronterà il peruviano Ignacio Buse ai sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech: il tennista romano esordirà sulla terra ... oasport.it È iniziato, sempre a Marrakech, il match tra Matteo Berrettini e Ignacio Buse L'unico incontro precedente fra i due risale a poco più di un mese fa, a Rio de Janeiro, in cui il peruviano aveva avuto la meglio x.com MARRAKECH: BERRETTINI IN CAMPO OGGI Matteo Berrettini torna sulla terra rossa alle ore 15.00 per il primo turno dell'ATP 250 di Marrakech dove sfiderà il peruviano Buse (numero 59 ATP) Match visibile su Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e - facebook.com facebook