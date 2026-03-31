LIVE Berrettini-Buse 6-7 4-4 ATP Marrakech 2026 in DIRETTA | il romano regala un clamoroso contro break

Da oasport.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Marrakech, il match tra il giocatore italiano e l’avversario sta proseguendo con il punteggio di 6-7, 4-4. Nel corso del secondo set, si è verificato un controbreak da parte del tennista italiano, che ha conquistato due punti in sequenza con un servizio che ha annullato il primo punto e una smorzata vincente. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Col servizio cancella la prima Buse. 15-40 Smorzata vincente Berrettini. Palle break, due. 15-30 Servizio vincente. 0-30 Nuovo gratuito. 0-15 Altro colpo affossato, il rovescio di Buse dopo il servizio. 4-4 No vabbè, altro gratuito di dritto dopo il servizio quasi cadendo. Cede da solo la battuta Berrettini. 0-40 Affossa il dritto Berrettini. Mamma mia! 0-30 Servizio e dritto ma poi smash a rimbalzo in rete. 0-15 Dritto in rete del romano. 3-4 Non risponde il romano. A-40 Si allunga ed esce il rovescio difensivo di Matteo. 40-40 Si gira ma sbaglia l’inside in Matteo. 40-A Passa di rovescio Berrettini. 🔗 Leggi su Oasport.it

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