LIVE Berrettini-Buse 6-7 3-2 ATP Marrakech 2026 in DIRETTA | break del romano nel 2° set

Durante la partita valida per l’ATP di Marrakech, il giocatore romano ha ottenuto un break nel secondo set, portandosi sul 3-2. La sfida tra Berrettini e Buse prosegue con scambi intensi e alcuni errori da parte di Buse, che hanno influenzato l’andamento del set. La diretta aggiorna costantemente il punteggio e le azioni più importanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Rema il romano e alla fine conquista un altro errore di Buse. 40-A Clamoroso regalo di Buse con un dritto elementare: cosa sta facendo!! 40-40 Si allarga ed esce il dritto su palla bassa, vantaggi! 40-30 Doppio fallo. 40-15 Prima e inside in vincente. 30-15 Lungo il passante del peruviano. 30-0 Prima e dritto comodo. 15-0 Prima vincente Buse. 2-2 A quindici il romano! 40-15 Passante stretto vincente di Berrettini. 30-15 Gratuito di dritto Buse. 15-15 Monta sopra con il dritto e chiude il romano! 0-15 Servizio alla T ma poi sbaglia un altro colpo che sembrava già chiuso Berrettini. 1-2 Lavora benissimo ai fianchi Berrettini il peruviano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Buse 6-7, 3-2, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: break del romano nel 2° set Articoli correlati LIVE Berrettini-Buse 3-3, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: nessun break a metà 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Tre errori di dritto e altrettante chance di break Buse. LIVE Berrettini-Buse 6-7, 1-2, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: altra mazzata sulle spalle del romano a inizio 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Lavora benissimo ai fianchi Berrettini il peruviano. Aggiornamenti e notizie su LIVE Berrettini Buse 6 7 3 2 ATP... Temi più discussi: LIVE Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: esordio contro l’emergente peruviano; Live Ignacio Buse - Matteo Berrettini - Rio de Janeiro Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 20/02/2026; Dove vedere Berrettini-Buse all'Atp 250 in Marocco; Il tabellone del Miami Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA. LIVE Berrettini-Buse 6-7, 4-2, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: break del romano nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Lungo il passante del peruviano. 30-0 Prima e dritto comodo. 15-0 Prima vincente Buse. 2-2 A quindici il ... oasport.it Berrettini-Buse oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini affronterà il peruviano Ignacio Buse ai sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech: il tennista romano esordirà sulla terra ... oasport.it È iniziato, sempre a Marrakech, il match tra Matteo Berrettini e Ignacio Buse L'unico incontro precedente fra i due risale a poco più di un mese fa, a Rio de Janeiro, in cui il peruviano aveva avuto la meglio x.com MARRAKECH: BERRETTINI IN CAMPO OGGI Matteo Berrettini torna sulla terra rossa alle ore 15.00 per il primo turno dell'ATP 250 di Marrakech dove sfiderà il peruviano Buse (numero 59 ATP) Match visibile su Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e - facebook.com facebook