LIVE Berrettini-Buse 6-7 3-2 ATP Marrakech 2026 in DIRETTA | break del romano nel 2° set

Da oasport.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita valida per l’ATP di Marrakech, il giocatore romano ha ottenuto un break nel secondo set, portandosi sul 3-2. La sfida tra Berrettini e Buse prosegue con scambi intensi e alcuni errori da parte di Buse, che hanno influenzato l’andamento del set. La diretta aggiorna costantemente il punteggio e le azioni più importanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Rema il romano e alla fine conquista un altro errore di Buse. 40-A Clamoroso regalo di Buse con un dritto elementare: cosa sta facendo!! 40-40 Si allarga ed esce il dritto su palla bassa, vantaggi! 40-30 Doppio fallo. 40-15 Prima e inside in vincente. 30-15 Lungo il passante del peruviano. 30-0 Prima e dritto comodo. 15-0 Prima vincente Buse. 2-2 A quindici il romano! 40-15 Passante stretto vincente di Berrettini. 30-15 Gratuito di dritto Buse. 15-15 Monta sopra con il dritto e chiude il romano! 0-15 Servizio alla T ma poi sbaglia un altro colpo che sembrava già chiuso Berrettini. 1-2 Lavora benissimo ai fianchi Berrettini il peruviano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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