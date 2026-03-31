LIVE Berrettini-Buse 6-7 6-6 ATP Marrakech 2026 in DIRETTA | oltre due ore di lotta altro tie-break!

Nel corso della partita tra Berrettini e Buse al torneo di Marrakech, il punteggio attuale è di 6-7, 6-6, con un match durato più di due ore. Al momento si sta disputando un tie-break dopo che i due giocatori hanno combattuto punto su punto. Durante il set, si sono verificati alcuni errori, tra cui un grave errore di rovescio del giocatore peruviano e una battuta di Berrettini colpita male dopo un rimbalzo non ottimale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Grave errore di rovescio del peruviano. 1-1 Colpisce male di dritto Berrettini dopo un cattivo rimbalzo. 1-0 Errore di metri col dritto, torna a regalare Buse!! 6-6 ACE! TIE-BREAK anche nel 2° set dopo 130′ di gioco! 40-15 Prima e smash. 30-15 Che fortuna, la smorzata tocca il nastro ed è vincente. 15-15 Torna però a regalare di dritto in palleggio il romano. 15-0 Sotto nello score, seconda a tutta sulla riga e dritto che lascia fermo Buse. 5-6 Da 40-15 aveva subito il break nel quinto gioco, qui no. 40-15 Ace. 30-15 Gratuito di rovescio di Berrettini. 15-15 Tampona con la prima Buse. 0-15 Dritto contropiede vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Buse 6-7, 6-6, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: oltre due ore di lotta, altro tie-break! Articoli correlati LIVE Berrettini-Buse 6-6, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: superata l’ora di gioco, si gioca il tie-break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Di Berrettini questa volta lo slice in rete dopo uno scambio lungo. LIVE Berrettini-Buse 4-4, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: scambio di break a metà 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Clamoroso gratuito dopo il servizio. Una selezione di notizie su LIVE Berrettini Buse 6 7 6 6 ATP... Temi più discussi: LIVE Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: esordio contro l’emergente peruviano; Live Ignacio Buse - Matteo Berrettini - Rio de Janeiro Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 20/02/2026; Dove vedere Berrettini-Buse all'Atp 250 in Marocco; Il tabellone del Miami Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA. LIVE Berrettini-Buse 6-7, 6-6, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: oltre due ore di lotta, altro tie-break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Da 40-15 aveva subito il break nel quinto gioco, qui no. 40-15 Ace. 30-15 Gratuito di rovescio di ... oasport.it Berrettini-Buse oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini affronterà il peruviano Ignacio Buse ai sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech: il tennista romano esordirà sulla terra ... oasport.it Berrettini indietro di un set: il peruviano Buse lo vince al tie-break per 7 punti a 5. x.com DIRETTA LIVE - Matteo Berrettini esordisce nel torneo di Marrakech che lo vide trionfare 365 giorni fa contro il temibilissimo peruviano Ignacio Buse. - facebook.com facebook