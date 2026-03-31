LIVE Berrettini-Buse 4-4 ATP Marrakech 2026 in DIRETTA | scambio di break a metà 1° set

Da oasport.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Marrakech, nel primo set tra Berrettini e Buse, il punteggio è di 4-4. Dopo uno scambio di break a metà, si sono verificati alcuni punti di gioco. Un gratuito è stato chiamato dopo il servizio, il primo punto del game è stato molto combattuto. La partita prosegue con i giocatori pronti a scendere in campo per il prossimo scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Clamoroso gratuito dopo il servizio. La prima era sostanziosa. 15-15 ACE! 0-15 Orribile smorzata del romano dopo il servizio. 4-4 Strappa di rovescio Buse e fallisce il tentativo di fuga! 15-40 Arcobaleno di rovescio di Berrettini. Non riesce la veronica! Altre due chance! Terza e quarta! 15-30 Gratuito di dritto anche di Buse. 15-15 Difficile da gestire la prima al corpo del peruviano. 0-15 Lungo il rovescio di Buse. 3-4 Contropiede di rovescio sulla riga. Break. 0-40 Tre errori di dritto e altrettante chance di break Buse. 0-30 Strappa di dritto il romano. 0-15 In rete il comodo dritto, questa volta da vicino. 🔗 Leggi su Oasport.it

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