LIVE Berrettini-Buse 4-4 ATP Marrakech 2026 in DIRETTA | scambio di break a metà 1° set

Al torneo ATP di Marrakech, nel primo set tra Berrettini e Buse, il punteggio è di 4-4. Dopo uno scambio di break a metà, si sono verificati alcuni punti di gioco. Un gratuito è stato chiamato dopo il servizio, il primo punto del game è stato molto combattuto. La partita prosegue con i giocatori pronti a scendere in campo per il prossimo scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Clamoroso gratuito dopo il servizio. La prima era sostanziosa. 15-15 ACE! 0-15 Orribile smorzata del romano dopo il servizio. 4-4 Strappa di rovescio Buse e fallisce il tentativo di fuga! 15-40 Arcobaleno di rovescio di Berrettini. Non riesce la veronica! Altre due chance! Terza e quarta! 15-30 Gratuito di dritto anche di Buse. 15-15 Difficile da gestire la prima al corpo del peruviano. 0-15 Lungo il rovescio di Buse. 3-4 Contropiede di rovescio sulla riga. Break. 0-40 Tre errori di dritto e altrettante chance di break Buse. 0-30 Strappa di dritto il romano. 0-15 In rete il comodo dritto, questa volta da vicino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Buse 4-4, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: scambio di break a metà 1° set Articoli correlati LIVE Berrettini-Buse 3-3, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: nessun break a metà 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Tre errori di dritto e altrettante chance di break Buse. LIVE Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: azzurro in campo tra un solo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma Berrettini-Buse – Programma Cinà-Muller 15:11 Berrettini scenderà in campo dopo il set decisivo... Una raccolta di contenuti su LIVE Berrettini Buse 4 4 ATP Marrakech... Temi più discussi: Live Ignacio Buse - Matteo Berrettini - Rio de Janeiro Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 20/02/2026; Berrettini-Buse oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario, programma, streaming; Dove vedere Berrettini-Buse all'Atp 250 in Marocco; Il tabellone del Miami Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA. LIVE Berrettini-Buse 3-4, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: break peruviano a metà 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Non passa di dritto Berrettini. A-40 Sbaglia un comodo dritto in corsa Berrettini. 40-40 Errore di rovescio ... oasport.it Berrettini-Buse oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini affronterà il peruviano Ignacio Buse ai sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech: il tennista romano esordirà sulla terra ... oasport.it MARRAKECH: BERRETTINI IN CAMPO OGGI Matteo Berrettini torna sulla terra rossa alle ore 15.00 per il primo turno dell'ATP 250 di Marrakech dove sfiderà il peruviano Buse (numero 59 ATP) Match visibile su Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e - facebook.com facebook Usciti i tabelloni degli ATP 250 della prossima settimana 4 italiani saranno impegnati a Marrakech: Darderi, testa di serie n°1, avrà il bye al primo turno, Berrettini sfiderà Ignacio Buse, Bellucci il marocchino Bennani (WC), mentre Federicò Cinà se la vedrà x.com