LIVE Berrettini-Buse 6-6 ATP Marrakech 2026 in DIRETTA | superata l’ora di gioco si gioca il tie-break!

Da oasport.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al momento, sul campo in Marrakech, Matteo Berrettini e Buse si trovano in parità 6-6 nel primo set, che si sta decidendo al tie-break dopo oltre un'ora di partita. Durante lo scambio, Berrettini ha tentato uno slice, ma ha commesso un errore in rete. La partita prosegue con il punteggio in equilibrio, mentre i giocatori si preparano per il momento decisivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Di Berrettini questa volta lo slice in rete dopo uno scambio lungo. 3-3 Lungo lo slice del peruviano. 2-3 Errore con il dritto di Buse. 1-3 Servizio vincente. 0-3 Getta alle ortiche la risposta con il dritto sulla seconda. 0-2 Butta via tutto Berrettini! Aveva recuperato in chop magicamente, sul lato stretto, ma poi il comodo rovescio vicino alla rete, con Buse incollato a quest’ultima, lo ha messo largo. 0-1 Sotterra il dritto, torna a farlo dopo il servizio Berrettini. 6-6 Ace, TIE-BREAK! 40-15 Ottima coppia di rovesci del peruviano, non riesce a passare Berrettini. 30-15 Lungo il dritto di Buse. 🔗 Leggi su Oasport.it

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