LIVE Berrettini-Buse 6-6 ATP Marrakech 2026 in DIRETTA | superata l’ora di gioco si gioca il tie-break!

Al momento, sul campo in Marrakech, Matteo Berrettini e Buse si trovano in parità 6-6 nel primo set, che si sta decidendo al tie-break dopo oltre un'ora di partita. Durante lo scambio, Berrettini ha tentato uno slice, ma ha commesso un errore in rete. La partita prosegue con il punteggio in equilibrio, mentre i giocatori si preparano per il momento decisivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Di Berrettini questa volta lo slice in rete dopo uno scambio lungo. 3-3 Lungo lo slice del peruviano. 2-3 Errore con il dritto di Buse. 1-3 Servizio vincente. 0-3 Getta alle ortiche la risposta con il dritto sulla seconda. 0-2 Butta via tutto Berrettini! Aveva recuperato in chop magicamente, sul lato stretto, ma poi il comodo rovescio vicino alla rete, con Buse incollato a quest’ultima, lo ha messo largo. 0-1 Sotterra il dritto, torna a farlo dopo il servizio Berrettini. 6-6 Ace, TIE-BREAK! 40-15 Ottima coppia di rovesci del peruviano, non riesce a passare Berrettini. 30-15 Lungo il dritto di Buse. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Buse 6-6, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: superata l’ora di gioco, si gioca il tie-break! Articoli correlati LIVE Berrettini-Buse 4-4, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: scambio di break a metà 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Clamoroso gratuito dopo il servizio. LIVE Berrettini-Buse 3-3, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: nessun break a metà 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Tre errori di dritto e altrettante chance di break Buse. Contenuti utili per approfondire su LIVE Berrettini Buse 6 6 ATP Marrakech... Temi più discussi: LIVE Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: esordio contro l’emergente peruviano; Live Ignacio Buse - Matteo Berrettini - Rio de Janeiro Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 20/02/2026; Dove vedere Berrettini-Buse all'Atp 250 in Marocco; Il tabellone del Miami Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA. LIVE Berrettini-Buse 6-5, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: superata l’ora di gioco, sarà tie-break?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 A quindici il peruviano. 40-15 Errore di dritto Buse. 40-0 Affossa sotto terra lo slice Berrettini. 30-0 ... oasport.it Berrettini-Buse oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini affronterà il peruviano Ignacio Buse ai sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech: il tennista romano esordirà sulla terra ... oasport.it È iniziato, sempre a Marrakech, il match tra Matteo Berrettini e Ignacio Buse L'unico incontro precedente fra i due risale a poco più di un mese fa, a Rio de Janeiro, in cui il peruviano aveva avuto la meglio x.com MARRAKECH: BERRETTINI IN CAMPO OGGI Matteo Berrettini torna sulla terra rossa alle ore 15.00 per il primo turno dell'ATP 250 di Marrakech dove sfiderà il peruviano Buse (numero 59 ATP) Match visibile su Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e - facebook.com facebook