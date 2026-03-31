Liti al GF Vip Ibiza Altea accusata di razzismo | A noi ci avrebbero squalificate

Durante una puntata del GF Vip 8, Ibiza Altea è stata coinvolta in una disputa che ha attirato l’attenzione dei media. La concorrente ha chiamato in modo offensivo Antonella Elia, definendola “nanetta”, e questa espressione ha scatenato le reazioni delle altre coinquiline, che hanno deciso di votarla nel procedimento di nomination. La vicenda ha suscitato discussioni sulle accuse di razzismo rivolte a Ibiza Altea.

Durante la puntata del GF Vip 8, Ibiza Altea è finita al centro delle polemiche dopo aver chiamato nanetta Antonella Elia scatenando le critiche delle coinquiline che l'hanno votata nel giro di nomination. Durante la quinta puntata del Grande Fratello Vip 8, Ibiza Altea è stata al centro delle discussioni per alcune affermazioni contro le coinquiline, attirando critiche sia dentro che fuori dalla casa più spiata d'Italia. L'ex concorrente di Too Hot to Handle è stata criticata da tutte le donne della Casa, che poi l'hanno votata in massa al momento delle nomination. Scontro con Barbara Prezia Il primo confronto acceso è avvenuto con Blu Barbara Prezia, definita da Ibiza "una gatta morta". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Liti al GF Vip, Ibiza Altea accusata di razzismo: "A noi ci avrebbero squalificate” Articoli correlati Prima lite al GF VIP 8: Ibiza Altea contro Raul DumitrasAl GF VIP 8 arrivano le prime frizioni e, a scatenarle, è un dettaglio minuscolo. Bestemmia di Ibiza Altea al Gf Vip, Adinolfi si scaglia contro Pier Silvio Berlusconi e tira in ballo GasparriMario Adinolfi si è scagliato contro Pier Silvio Berlusconi commentando il caso di una presunta bestemmia pronunciata al Grande Fratello Vip dalla... Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Grande Fratello Vip 2026, quinta puntata: cos'è successo il 30 marzo; Ibiza Altea: Il mio compagno è morto quando nostro figlio aveva solo 6 mesi. Angel mi ha salvata; Grande Fratello Vip, terza puntata: cos'è successo il 24 marzo; Grande Fratello Vip, quarta puntata: cos'è successo il 27 marzo. Blu Barbara furiosa con Ibiza al GF Vip: Hai offeso me e la mia famiglia| Elia conferma: L’ha massacrataBlu Barbara Prezia attacca Ibiza Altea in diretta al Grande Fratello Vip 2026 dopo le pesanti critiche ricevute ... ilsussidiario.net Nella casa del Grande Fratello Vip le tensioni stanno raggiungendo livelli sempre più alti e, nel giro di pochi giorni, Ibiza Altea è diventata una delle concorrenti più discusse. Tra scontri continui e parole sopra le righe, l’atmosfera si è fatta incandescente, fino a - facebook.com facebook Ibiza Altea sotto accusa al GFVip: scontri con le donne della Casa e il commento di Selvaggia Lucarelli infiammano la polemica. Cosa è successo davvero x.com