Disoccupazione Italia regina d’Europa | a novembre il tasso più basso di sempre Meloni | avanti su questa strada
A novembre, in Italia, il tasso di disoccupazione si è attestato al 5,7%, il livello più basso dal 2004. Questo risultato rappresenta un miglioramento rispetto alle precedenti rilevazioni, portando il Paese in posizione di rilievo in Europa. La premier Meloni e la ministra Calderone commentano con soddisfazione questa tendenza positiva, che evidenzia una crescita stabile nel mercato del lavoro italiano.
Sorridono la premier Giorgia Meloni la ministra del Lavoro, Marina Calderone, perché mai come prima dall’inizio delle serie storiche del 2004, in Italia il tasso di disoccupazione registrato dall’Istat era stato così basso: nel mese di novembre si è attestato infatti al 5,7%. In calo anche la disoccupazione giovanile che si attesta al 18,8% mostrando una variazione dello -0,8%. La presidente del Consiglio, che sul tema del lavoro ha concentrato forze e risorse economiche sin dall’inizio del suo insediamento a Palazzo Chigi, ha commentato sui social la notizia, sottolineando che “gli ultimi dati Istat confermano un segnale importante: la disoccupazione scende ai livelli più bassi mai registrati dall’inizio delle rilevazioni e, su base annua, l’occupazione continua a crescere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Questa crema viso antirughe all'aloe è tanto naturale quanto efficace, e ora è al prezzo più basso di sempre
Leggi anche: Occupazione al 62,7%: è il tasso più alto mai registato dall’Istat. Ma cala tra i giovani. Disoccupazione giù: 6%
Italia, tasso di disoccupazione scende a sorpresa al 5,7% a novembre - A novembre 2025 il numero di occupati in Italia, pari a 24 milioni 188mila, è in calo rispetto al mese precedente. finanza.repubblica.it
Lavoro in Italia: a novembre calano gli occupati e volano gli inattivi - L'ultimo rilevamento statistico mostra una dinamica mensile in chiaroscuro: diminuiscono sia i lavoratori che i disoccupati, mentre cresce nettamente il numero di chi smette di cercare un impiego. msn.com
Italia a crescita zero nel terzo trimestre, sfiorata la recessione tecnica. Sale la disoccupazione - L’Italia cresce zero nel terzo trimestre del 2025 e chiuderà l’anno con mezzo punto di Pil in più rispetto al precedente. repubblica.it
Secondo @istat_it il tasso di disoccupazione a ottobre 2025 era pari al 6,0% in Italia, con un dato più di tre volte superiore (19,8%) tra i giovani. Negli ultimi 20 anni si è ridotto il gap tra la disoccupazione femminile e quella maschile, che a ottobre era pari a 0,8 x.com
Secondo l’Istat il tasso di disoccupazione a ottobre 2025 era pari al 6,0% in Italia. Negli ultimi 20 anni si è ridotto il gap tra la disoccupazione femminile e quella maschile, che ha ottobre era pari a 0,8 punti (6,4% quella delle donne, 5,6% quella degli uomini). L - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.