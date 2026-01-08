Disoccupazione Italia regina d’Europa | a novembre il tasso più basso di sempre Meloni | avanti su questa strada

A novembre, in Italia, il tasso di disoccupazione si è attestato al 5,7%, il livello più basso dal 2004. Questo risultato rappresenta un miglioramento rispetto alle precedenti rilevazioni, portando il Paese in posizione di rilievo in Europa. La premier Meloni e la ministra Calderone commentano con soddisfazione questa tendenza positiva, che evidenzia una crescita stabile nel mercato del lavoro italiano.

Sorridono la premier Giorgia Meloni la ministra del Lavoro, Marina Calderone, perché mai come prima dall’inizio delle serie storiche del 2004, in Italia il tasso di disoccupazione registrato dall’Istat era stato così basso: nel mese di novembre si è attestato infatti al 5,7%. In calo anche la disoccupazione giovanile che si attesta al 18,8% mostrando una variazione dello -0,8%. La presidente del Consiglio, che sul tema del lavoro ha concentrato forze e risorse economiche sin dall’inizio del suo insediamento a Palazzo Chigi, ha commentato sui social la notizia, sottolineando che “gli ultimi dati Istat confermano un segnale importante: la disoccupazione scende ai livelli più bassi mai registrati dall’inizio delle rilevazioni e, su base annua, l’occupazione continua a crescere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

