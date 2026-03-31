Negli ultimi giorni, l'Italia ha comunicato il diniego all'uso della base di Sigonella a alcuni aerei statunitensi, previsti per atterrare nell’aeroporto militare siciliano prima di proseguire verso il Medio Oriente. La decisione è stata ufficializzata e comunicata alle autorità statunitensi, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La questione riguarda il rispetto degli accordi tra i due paesi in ambito militare.

Nei giorni scorsi l'Italia ha negato agli Stati Uniti l'uso della base di Sigonella per alcuni aerei che sarebbero dovuti atterrare nell'aeroporto militare siciliano per poi proseguire verso il Medio Oriente. Il Corriere della seria riferisce che è il Capo di stato maggiore della difesa, Luciano Portolano, a informare il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che alcuni asset aerei statunitensi erano in volo verso Sigonella con un piano di volo che prevedeva che proseguissero verso il Medio Oriente. Non era però stata richiesta alcuna autorizzazione, né erano stati consultati i vertici militari italiani. Una volta accertato che non si trattava di voli normali o logistici e che quindi non erano compresi nel trattato Italia-Usa, Crosetto ha negato l'autorizzazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "L'Italia rispetta gli accordi", cosa è successo a Sigonella

Articoli correlati

“Riabilitazione Aias, l’Asl non rispetta gli accordi”: nuova mobilitazioneTempo di lettura: 2 minuti“Si inaspriscono ulteriormente i rapporti tra AIAS ed ASL”.

L’Italia nega agli USA l’uso della base di Sigonella: cosa è successo, la decisione del ministro CrosettoL'Italia ha negato agli Stati Uniti l'uso della base di Sigonella per voli diretti in Medio Oriente, dopo che la richiesta era arrivata a operazione...

Contenuti utili per approfondire su Italia rispetta

Temi più discussi: Il patto Ue sull’immigrazione a rischio incostituzionalità; Viva l’Italia che resiste! Meloni bocciata. Vince il No con quasi il 54%, i Sì al 46%; Riforma della giustizia, anche il Molise dice no; La produzione di packaging in vetro cresce del 4%: è preferito dagli italiani per cibo e bevande.

Italia, bufera per gli Azzurri: Mancanza di rispetto. Il video trasmesso in direttaL'Italia ha ricevuto delle forti critiche dalla Bosnia. Il motivo è dovuto ad un episodio avvenuto nel post match contro l'Irlanda del Nord. newsmondo.it

Italia, gli azzurri esultano per l'incrocio con la Bosnia: Mancanza di rispettoSarà la Bosnia l'ultimo ostacolo da superare per l'Italia di Gennaro Gattuso prima di poter festeggiare il ritorno ai Mondiali. In queste ore, però, sul web è scoppiata una polemica relativa a un vide ... fantacalcio.it

Gli Italiani si sono espressi e noi siamo soliti rispettare il voto degli italiani, dispiace non essere riusciti a portare a casa una riforma fondamentale per l'Italia ma ancora una volta abbiamo mantenuto l'impegno preso con i nostri elettori facebook

#Bosnia- #Italia, i convocati di #Gattuso: un solo cambio rispetto l’ultima volta x.com