Riabilitazione Aias l’Asl non rispetta gli accordi | nuova mobilitazione

L’AIAS di Avellino torna a denunciare che l’ASL locale non rispetta gli accordi sulla riabilitazione. Nonostante il TAR di Salerno abbia dato ragione all’associazione e abbia chiesto un budget più adeguato, l’azienda sanitaria continua a ignorare le decisioni di giustizia. Il Commissario Maurizio Arci si dice sconfortato: l’ASL insiste nel convocare il suo collega senza tenere conto delle sentenze e delle richieste fatte più volte. La situazione resta tesa e le promesse fatte finora non sono state mantenute.

Tempo di lettura: 2 minuti "Si inaspriscono ulteriormente i rapporti tra AIAS ed ASL". A renderlo noto il Commissario Straordinario Maurizio Arci in una nota stampa: «Nonostante ancora una volta il TAR di Salerno abbia accolto positivamente il ricorso per ottemperanza presentato dall'AIAS di Avellino contro l'ASL territorialmente competente – per il riconoscimento di un budget di prestazioni riabilitative congruo rispetto alla effettiva capacità operativa del centro di riabilitazione di via Morelli e Silvati – l'ASL di Avellino continua a percorrere la via dei "due pesi e due misure", e convoca il Commissario Straordinario dell'AIAS Antonio Arci per la sottoscrizione di un contratto relativo alle annualità 20242025 senza tenere conto di quanto più volte chiaramente ribadito nelle sedi di giustizia amministrativa».

