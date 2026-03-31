L' Italia nega Sigonella ai bombardieri Usa | Piano comunicato mentre erano già in volo Meloni | I nostri rapporti restano solidi

Il governo italiano ha comunicato di aver negato l'accesso alla base di Sigonella ai bombardieri statunitensi, sostenendo che la decisione è stata presa perché la comunicazione è avvenuta mentre gli aeromobili erano già in volo. Il ministro della Difesa ha spiegato che la richiesta non era stata precedentemente consultata. La premier ha dichiarato che i rapporti tra i due paesi rimangono solidi nonostante questa decisione.