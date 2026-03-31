L' Italia nega Sigonella ai bombardieri Usa | Piano comunicato mentre erano già in volo Meloni | I nostri rapporti restano solidi
Il governo italiano ha comunicato di aver negato l'accesso alla base di Sigonella ai bombardieri statunitensi, sostenendo che la decisione è stata presa perché la comunicazione è avvenuta mentre gli aeromobili erano già in volo. Il ministro della Difesa ha spiegato che la richiesta non era stata precedentemente consultata. La premier ha dichiarato che i rapporti tra i due paesi rimangono solidi nonostante questa decisione.
L’Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella. È accaduto qualche sera fa, ma la notizia è stata tenuta riservata. È stato il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano a chiamare il ministro della Difesa Guido Crosetto per informarlo di quanto era appena accaduto e prendere una decisione che inevitabilmente incide sui rapporti tra Italia e Stati Uniti. «L’Italia agisce nel rispetto degli accordi internazionali vigenti e degli indirizzi espressi dal governo alle Camere» chiarisce Palazzo Chigi con una nota. «La linea dell’esecutivo è chiara, coerente e già pienamente condivisa con il Parlamento, senza alcuna modifica. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Articoli correlati
Leggi anche: L'Italia nega Sigonella ai bombardieri Usa. Meloni: «Rispettiamo i trattati, rapporti solidi»| Craxi, Reagan: cosa accadde nel 1985
Leggi anche: L'Italia nega Sigonella ai bombardieri Usa. Meloni: «Il governo rispetta i trattati, i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi»
Contenuti e approfondimenti su Italia nega
Temi più discussi: L’Italia nega l’uso della base di Sigonella a Washington; L’Italia nega agli USA la base di Sigonella; Trump crolla al 33% nei sondaggi, l'Italia nega la base di Sigonella agli Usa; L'Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella: la decisione presa da Crosetto.
L'Italia nega la base di Sigonella agli Usa per gli aerei diretti in Medio Oriente. P.Chig...AGI - L'esercito israeliano ha avvviato un'indagine sulla morte di tre caschi blu in Libano, suggerendo che il movimento islamista filo-iraniano Hezbollah potrebbe esserne responsabile. Questi incide ... msn.com
L’Italia nega agli USA l’uso della base di Sigonella: cosa è successo, la decisione del ministro CrosettoL'Italia ha negato agli Stati Uniti l'uso della base di Sigonella per voli diretti in Medio Oriente, dopo che la richiesta era arrivata a operazione già ... fanpage.it
Guerra - Italia nega utilizzo base Usa: bloccati i bombardieri - facebook.com facebook
Scoppia il caso Sigonella: “L’Italia ha negato la base militare agli Usa perché non avvertita” x.com