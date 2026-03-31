L’Italia ha comunicato ufficialmente di non autorizzare l’utilizzo della base di Sigonella per i voli statunitensi diretti in Medio Oriente. La decisione è stata resa nota nelle ultime ore e confermata da fonti vicine al governo. Nei giorni scorsi, questa posizione è stata riportata da diversi mezzi di informazione, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Roma, 31 marzo 2026 – L'Italia ha negato agli Stati Uniti l'uso della base di Sigonella. L'episodio, avvenuto qualche giorno fa, è riportato dal Corriere e confermato da fonti informate. Il diniego del ministro della Difesa Guido Crosetto è partito quando si è appreso del piano di volo di alcuni asset aerei Usa, che prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Oriente. Nessuno però aveva chiesto alcuna autorizzazione né aveva consultato i vertici militari italiani: il piano era stato infatti comunicato mentre gli aerei erano già in volo e dalle verifiche è emerso che non si tratta di voli normali o logistici e quindi non sono compresi nel trattato con il nostro Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Italia nega l’uso della base militare di Sigonella ai voli Usa diretti in Medio Oriente

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