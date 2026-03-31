L’Italia nega l’uso della base di Sigonella agli Usa

L’Italia ha negato l’autorizzazione all’utilizzo della base di Sigonella da parte di alcuni aerei statunitensi. Secondo i documenti, il piano di volo prevedeva l’atterraggio su questa base, prima di proseguire verso il Medioriente. La decisione è stata comunicata alle autorità statunitensi, che avevano richiesto l’accesso alla struttura per operazioni di volo.

L’indiscrezione viene lanciata dal Corriere della sera ed è stata confermata da fonti informate. L’episodio risalirebbe ad alcune sere fa. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano è stato informato dallo Stato maggiore dell’Aeronautica che il piano di volo di alcuni aerei Usa prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medioriente. Nessuno però aveva chiesto alcuna autorizzazione né consultato i vertici militari italiani: il piano, infatti, era stato infatti comunicato mentre gli aerei erano già in volo e dalle verifiche è emerso che non si trattava di voli normali o logistici e quindi non erano compresi nel trattato con il nostro Paese. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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