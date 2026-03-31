Il governo italiano ha deciso di negare agli Stati Uniti l'accesso alla base aerea di Sigonella per le operazioni militari in Iran. Nonostante questa decisione, il ministro della Difesa ha inviato un ordine ai comandi militari, già in volo con bombardieri, riguardo alle operazioni in corso. La presidente del Consiglio ha confermato che i rapporti con gli Stati Uniti rimangono solidi e ha annunciato che riferirà sull’argomento in Parlamento il 9 aprile.

Agli Stati Uniti è stato negato l'utilizzo della base aerea di Sigonella per le operazioni militari in Iran. L'episodio risalirebbe ad alcune sere fa. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano è stato informato dallo Stato maggiore dell’Aeronautica che il piano di volo di alcuni aerei Usa prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medioriente. Nessuno però aveva chiesto alcuna autorizzazione né consultato i vertici militari italiani: il piano, infatti, era stato comunicato mentre gli aerei erano già in volo e dalle verifiche è emerso che non si trattava di voli normali o logistici e quindi non erano compresi nel trattato con il nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Italia nega l'uso della base di Sigonella agli Usa. L'ordine partito da Crosetto coi bombardieri già in volo. Meloni: "Rapporti restano solidi, riferirò in Parlamento il 9 aprile"

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La rassegna geopolitica della giornata L'Italia nega l'utilizzo di Sigonella e altre notizie interessanti A cura di Michelangelo Genone Carte di Laura Canali x.com