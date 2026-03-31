L’Italia ha deciso di impedire l’utilizzo della base di Sigonella agli Stati Uniti. La notizia, riferita dal Corriere della Sera, riguarda anche il rifiuto di consentire l’uso di bombardieri già in volo diretti verso l’Iran. La decisione è stata presa senza aver consultato le autorità statunitensi prima di comunicare il rifiuto.

L’Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella. A riportare la notizia, di qualche sera fa, ma tenuta riservata, è il Corriere della Sera. È stato il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano a chiamare il ministro della Difesa Guido Crosetto per informarlo di quanto era appena accaduto e prendere una decisione che inevitabilmente incide sui rapporti tra Italia e Stati Uniti. Portolano è stato informato dallo Stato maggiore dell’Aeronautica che il piano di volo di alcuni asset aerei Usa prevede di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Oriente. Nessuno però ha chiesto alcuna autorizzazione. Né ha consultato i vertici militari italiani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Italia nega agli Usa l’utilizzo della base di Sigonella. Il no di Crosetto a bombardieri già in volo per l’Iran: mancata consultazione

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