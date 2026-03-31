L’Italia nega l’uso della base militare di Sigonella ad alcuni voli Usa diretti in Medio Oriente

L’Italia ha negato l’accesso alla base militare di Sigonella a alcuni voli degli Stati Uniti diretti in Medio Oriente. La decisione è stata comunicata nelle ultime settimane e confermata da fonti ufficiali. L’episodio ha coinvolto più operazioni e ha generato reazioni da parte delle autorità coinvolte. La notizia è stata pubblicata dal Corriere della Sera e riportata da fonti vicine al governo.

Roma, 31 marzo 2026 – L'Italia ha negato agli Stati Uniti l'uso della base di Sigonella. L'episodio, avvenuto qualche giorno fa, è riportato dal Corriere e confermato da fonti informate. Il diniego del ministro della Difesa Guido Crosetto è partito quando si è appreso del piano di volo di alcuni asset aerei Usa, che prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Oriente. Nessuno però aveva chiesto alcuna autorizzazione né aveva consultato i vertici militari italiani: il piano era stato infatti comunicato mentre gli aerei erano già in volo e dalle verifiche è emerso che non si tratta di voli normali o logistici e quindi non sono compresi nel trattato con il nostro Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’Italia nega l’uso della base militare di Sigonella ad alcuni voli Usa diretti in Medio Oriente Articoli correlati L’Italia nega l’uso della base militare di Sigonella ai voli Usa diretti in Medio OrienteRoma, 31 marzo 2026 – L'Italia ha negato agli Stati Uniti l'uso della base di Sigonella. L'Italia nega l'uso della base di Sigonella agli Usa. L'ordine partito da Crosetto coi bombardieri già in voloAgli Stati Uniti sarebbe stato negato l'utilizzo della base aerea di Sigonella per le operazioni militari in Iran. Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento La portavoce della Casa Bianca: Se Teheran non vuole negoziare sarà l' inferno; Il governo italiano tra due fuochi nella crisi dello Stretto di Hormuz; Medio Oriente, Meloni L’Italia lavora per la stabilità; Iran-Usa, Trump prende tempo ma Teheran nega l’avvio di un accordo. L’Italia nega l’uso della base militare di Sigonella ai voli Usa diretti in Medio OrienteIl diniego del ministro della Difesa Guido Crosetto è partito quando si è appreso del piano di volo di alcuni asset aerei Usa, che prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Ori ... quotidiano.net Il diniego del ministro della Difesa è partito quando si è appreso del volo di alcuni asset aerei, che prevedeva di atterrare in Sicilia per poi partire verso il Medio Oriente - facebook.com facebook Borsa: Asia in calo e Europa verso rialzo con lente sul Medio Oriente. Wsj, Trump pronto a finire la guerra senza la riapertura di Hormuz #ANSA x.com