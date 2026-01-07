Fuori la Cina da Pirelli La sponda italiana agli Stati Uniti

La possibile uscita di Pirelli dalla Cina rappresenta un cambiamento strategico, dettato da una crescente attenzione alle relazioni tra Italia, Stati Uniti e il settore industriale globale. Dopo mesi di dialogo e pressioni, l’orientamento sembra puntare a rafforzare la presenza italiana e occidentale nel mercato, riducendo l’influenza delle aziende cinesi nelle grandi industrie. Un passaggio che riflette le dinamiche geopolitiche e le scelte di politica industriale dei Paesi coinvolti.

Non è un redde rationem, ma il passo è breve. La Cina potrebbe ben presto dire addio a Pirelli, dopo mesi di pressing da parte del governo italiano, desideroso di accogliere le istanze e i desiderata degli Stati Uniti, sempre più insofferenti alla presenza delle aziende cinesi e relative tecnologie nelle grandi industrie dei Paesi alleati. Da un anno a questa parte Palazzo Chigi studia la migliore soluzione possibile per permettere il disimpegno di Sinochem, il colosso del Dragone azionista di maggioranza (37%) di Pirelli. Tallonato a dovere da Camfin, socio al 25,3% ma con la possibilità, già peraltro deliberata dalla stessa holding che partecipa il gruppo dei pneumatici, di salire a ridosso del 30%. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Fuori la Cina da Pirelli. La sponda italiana agli Stati Uniti Leggi anche: Cina agli Stati Uniti: Rilasciate immediatamente Maduro Leggi anche: La posta in gioco tra Stati Uniti e Cina Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Fuori la Cina da Pirelli. La sponda italiana agli Stati Uniti - La Cina potrebbe ben presto dire addio a Pirelli, dopo mesi di pressing da parte del governo italiano, desideroso di accogliere le istanze e i desiderata ... formiche.net

Pirelli fa sponda con la Cina per risolvere la grana Usa - A vent'anni dalla sua prima presenza industriale in Cina, Pirelli ha celebrato un traguardo importante che testimonia il valore di una collaborazione solida e profondamente radicata nel tempo. ilgiornale.it

Pirelli, 20 anni in Cina: forti legami e basi per crescere - Pirelli celebrerà i suoi 20 anni di presenza industriale in Cina, nella provincia dello Shandong, dove conta 3 stabilimenti e oltre 5. ansa.it

Hai bevuto troppo e non puoi guidare In Cina la soluzione è semplice (e geniale): un’app manda sul posto un autista sobrio in bici pieghevole che guida la tua auto fino a casa e se ne va. Niente taxi, niente auto lasciata fuori dal locale, zero rischi. Un’idea pr - facebook.com facebook

Cina: forti nevicate imbiancano Shenyang nel Liaoning SHENYANG (CINA) – Delle persone camminano nella neve fuori dal Museo del Palazzo di Shenyang, nella provincia del Liaoning, nella Cina nord-orientale, il 23 dicembre 2025. Martedì una nevicata e x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.