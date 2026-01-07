Fuori la Cina da Pirelli La sponda italiana agli Stati Uniti

La possibile uscita di Pirelli dalla Cina rappresenta un cambiamento strategico, dettato da una crescente attenzione alle relazioni tra Italia, Stati Uniti e il settore industriale globale. Dopo mesi di dialogo e pressioni, l’orientamento sembra puntare a rafforzare la presenza italiana e occidentale nel mercato, riducendo l’influenza delle aziende cinesi nelle grandi industrie. Un passaggio che riflette le dinamiche geopolitiche e le scelte di politica industriale dei Paesi coinvolti.

Non è un redde rationem, ma il passo è breve. La Cina potrebbe ben presto dire addio a Pirelli, dopo mesi di pressing da parte del governo italiano, desideroso di accogliere le istanze e i desiderata degli Stati Uniti, sempre più insofferenti alla presenza delle aziende cinesi e relative tecnologie nelle grandi industrie dei Paesi alleati. Da un anno a questa parte Palazzo Chigi studia la migliore soluzione possibile per permettere il disimpegno di Sinochem, il colosso del Dragone azionista di maggioranza (37%) di Pirelli. Tallonato a dovere da Camfin, socio al 25,3% ma con la possibilità, già peraltro deliberata dalla stessa holding che partecipa il gruppo dei pneumatici, di salire a ridosso del 30%. 🔗 Leggi su Formiche.net

