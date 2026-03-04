La Spagna ha negato agli Stati Uniti l’uso delle basi per l’Iran Trump è nero

La Spagna ha deciso di non concedere agli Stati Uniti l’utilizzo delle basi militari di Rota e Morón per le operazioni contro l’Iran. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente l’uso di queste strutture per attività militari. La posizione spagnola si applica alle basi situate sul proprio territorio e non prevede altre forme di cooperazione in questo ambito.

La Spagna ha negato agli Stati Uniti l'uso delle basi di Rota e Morón nell'offensiva contro l'Iran. Parlando nello Studio Ovale, in occasione del colloquio bilaterale con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, Donald Trump ha attaccato la Spagna e annunciato di avere ordinato al segretario al Tesoro Scott Bessent di «tagliare tutti gli accordi» con Madrid. A seguito di queste affermazioni, il premier spagnolo Pedro Sanchez rilascerà domani una dichiarazione istituzionale al Palazzo della Moncloa alle ore 9. «La Nato si sta muovendo bene, così come la Germania, sul fronte della spesa militare», dice il tycoon incontrando nello Studio Ovale il cancelliere tedesco Friedrich Merz. La Spagna si sfila dall'operazione militare statunitense contro l'Iran e nega l'utilizzo delle proprie basi agli Stati Uniti. Trump rompe con la Spagna che non ha aiutato gli Usa nell'attacco all'Iran, "ci hanno negato le basi". Scatta la ripicca di Trump contro la Spagna per il rifiuto al sostegno nella guerra in Iran. La prepotenza degli Stati Uniti non è una novità del momento né un incidente di percorso È, invece, il peccato originale di questo Paese grande che, tuttavia non è un grande Paese, se è vero che non riesce a fare pace, dopo due secoli, nemmeno con i Sioux. Il Libano annuncia sei morti negli attacchi. Gli Stati Uniti: 50 mila soldati assegnati al conflitto. Merz: Trump non ha una strategia chiara