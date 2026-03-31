Dieci Paesi europei, tra cui l’Italia, hanno chiesto che si garantisca sempre la sicurezza del contingente di Unifil, presenti nella regione interessata dal conflitto tra Israele e Hezbollah. In una dichiarazione congiunta, gli Stati hanno sottolineato l’importanza di proteggere i militari impegnati nelle operazioni di peacekeeping e hanno invitato tutte le parti a rispettare gli accordi internazionali.

Dieci Paesi europei, tra cui l’Italia, hanno esortato tutte le parti coinvolte nel conflitto tra Israele e Hezbollah a garantire la sicurezza della Forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano, anche nota come missione Unifil, in seguito all’ uccisione di tre caschi blu indonesiani nei giorni scorsi. L’Italia e altri nove Paesi chiedono la garanzia di sicurezza per Unifil. «Esortiamo tutte le parti, in ogni circostanza, a garantire l’incolumità e la sicurezza del personale e delle strutture dell’Unifil, in conformità con il diritto internazionale», hanno dichiarato in un comunicato congiunto i ministri degli Esteri di Belgio, Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito, oltre all’Alta rappresentante Ue per gli Affari esteri Kaja Kallas. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Italia e altri nove Paesi a Israele e Hezbollah: «Garantire sempre la sicurezza di Unifil»

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