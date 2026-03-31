Lisa delle Blackpink annuncia la residenza Viva La Lisa 2026 a Las Vegas

Lisa delle Blackpink ha annunciato una residenza a Las Vegas chiamata “Viva La Lisa 2026”, che si terrà al Colosseum del Caesars Palace questo autunno. La cantante sudcoreana sarà protagonista di una serie di spettacoli nel noto locale della città. Questa iniziativa rappresenta un evento significativo per la sua carriera e per la scena musicale internazionale.

Lisa, una delle star del girl group sudcoreano Blackpink entrerà nella storia della musica e della Corea del Sud questo autunno, quando salirà sul palco del Colosseum del Caesars Palace per la sua residency, chiamata Viva La Lisa. La cantante, infatti, diventerà la prima artista K-pop a tenere una residency a Las Vegas, che si estenderà per due weekend, previsti per il 13 e 14 novembre e il 27 e 28 novembre. I fan potranno registrarsi per la prevendita LISA a partire dalle 10:00 (orario USA) del 22 aprile fino alle 22:00 del 19 aprile; le prevendite degli artisti su Ticketmaster non richiedono un codice. La prevendita si svolgerà dalle 10:00 del 22 aprile alle 22:00, seguita dalla vendita generale a partire dalle 10:00 del 23 aprile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Lisa delle Blackpink annuncia la residenza “Viva La Lisa 2026” a Las Vegas Articoli correlati Lisa delle Blackpink è la nuova ambassador di Ultimune Power Infusing Serum di ShiseidoLa sua costante volontà di crescere ed evolversi come artista riflette il suo incrollabile impegno nell’offrire il meglio di sé ai suoi fan,... Il ricordo dell'amata regina Sirikit di Thailandia prende vita grazie a Lisa delle Blackpink (e a un abito di Balmain del 1963)Una decisione, quella di affidarsi a uno stilista europeo, che nasceva da una necessità della stessa reale di avere un guardaroba che condensasse... LISA ANNOUNCES VIVA LA LISA LAS VEGAS RESIDENCY