Lisa delle Blackpink è la nuova ambassador di Ultimune Power Infusing Serum di Shiseido

Lisa, la star del K-Pop dei Blackpink, diventa il volto di Ultimune Power Infusing Serum di Shiseido. La cantante asiatica ha firmato un accordo con il brand giapponese e sarà la nuova ambasciatrice del prodotto, che ha già ottenuto numerosi premi. La notizia circola tra fan e addetti ai lavori, che aspettano di vedere come Lisa rappresenterà il marchio.

La sua costante volontà di crescere ed evolversi come artista riflette il suo incrollabile impegno nell'offrire il meglio di sé ai suoi fan, allineandosi perfettamente ai valori fondamentali del marchio Shiseido. La sua pelle luminosa incarna perfettamente i benefici unici di Ultimune: una bellezza che risplende dall'interno. «Sono sempre stata una grande fan di Shiseido e sono davvero onorata di esserne ambasciatrice globale. Per me, la bellezza significa crescita, fiducia in me stessa ed evoluzione nella versione migliore di me. Adoro che Ultimune si concentri nel rafforzare la pelle e supportarla nel tempo, piuttosto che combattere l'età.

