Il ricordo dell' amata regina Sirikit di Thailandia prende vita grazie a Lisa delle Blackpink e a un abito di Balmain del 1963

La regina Sirikit di Thailandia torna a farsi ricordare grazie a Lisa delle Blackpink. La cantante ha scelto di indossare un abito di Balmain del 1963, ispirato a quello che portava la regina. L’ha fatto nel ruolo di ambasciatrice di Amazing Thailand, in un gesto che unisce moda e memoria. Un modo per rendere omaggio a una figura amata e testimoniare ancora una volta il legame tra cultura e stile.

Una decisione, quella di affidarsi a uno stilista europeo, che nasceva da una necessità della stessa reale di avere un guardaroba che condensasse stile occidentale e orientale per il suo lunghissimo royal tour, nel 1960, che, in sei mesi, l'avrebbe portata a toccare ben 15 Nazioni fuori dal suo continente. Un viaggio strategico per rafforzare le relazioni diplomatiche. Da lì l'inizio di una collaborazione durata oltre 20 anni. Il celebre couturier ha infatti disegnato una parte significativa del guardaroba della amata sovrana, vera icona di stile ante litteram, nonché profonda appassionata di moda, ma soprattutto fervente estimatrice e sostenitrice dell'arte e della tradizione tessile thailandese, tanto che oggi, molti dei suoi abiti sono conservati presso il Queen Sirikit Museum of Textiles di Bangkok.

