L’Iran ha colpito una petroliera kuwaitiana al largo di Dubai

Questa mattina una petroliera proveniente dal Kuwait è stata colpita da un attacco al largo di Dubai, innescando una nuova escalation nella regione del Golfo Persico. La nave trasportava greggio e si trovava in acque internazionali quando è stata attaccata. Non sono stati resi noti dettagli sugli eventuali danni o sulle persone a bordo.

Questa mattina una petroliera kuwaitiana carica di greggio è stata colpita da un attacco iraniano al largo di Dubai, in uno degli episodi più significativi dell’escalation in corso nel Golfo Persico. Secondo il New York Times, la nave kuwaitiana Al-Salmi «ha preso fuoco dopo essere stata attaccata mentre era ancorata al largo della costa di Dubai». La petroliera era completamente carica al momento dell’attacco. La compagnia nazionale kuwaitiana ha spiegato che «lo scafo della nave ha subito danni» e che questi «potrebbero portare a una fuoriuscita di petrolio nelle acque circostanti», sollevando timori ambientali oltre che energetici. A bordo, secondo le ricostruzioni, c’erano circa due milioni di barili di greggio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’Iran ha colpito una petroliera kuwaitiana al largo di Dubai Articoli correlati L’Iran ha colpito una petroliera al largo di DubaiQuesta mattina una petroliera carica di greggio è stata colpita da un attacco al largo di Dubai, in uno degli episodi più significativi... Attacco Usa a un deposito di munizioni in Iran: Trump posta il video. Esplosioni a Gerusalemme. Colpita una petroliera a DubaiRoma, 31 marzo 2026 – Nella botte gli Usa hanno colpito un grande deposito di munizioni nella città iraniana di Isfahan, il raid è stato massiccio:... Iran's BIGGEST Attack Yet: 3 Israeli Cities BURNING For 5 Hrs As 'Punishing' 40th Wave RAINS Down Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento L'Iran avverte il mondo, missili sulla base nell'Oceano Indiano. Raid a Dimona e Arad, in Israele; La portavoce della Casa Bianca: Se Teheran non vuole negoziare sarà l' inferno; Iran, attacco su Arad in Israele: 20 condomini distrutti, 115 feriti; Bombardamenti su Teheran, Houthi in guerra. Ucciso Fouladvand, 3.500 marines sulla USS Tripoli. Iran, Attaccato deposito di armi a Isfahan. Trump posta il videoRaid su Teheran, interrotta la corrente elettrica. Ft: «Hegseth voleva investire in difesa prima dell’attacco a Teheran». Netanyahu: «Raggiunta la metà degli ... lastampa.it Guerra Iran, rischio stangata da 900 euro sulle famiglie - facebook.com facebook Attacco all'Iran, le notizie del 31 marzo 2026 | Missili sulle città iraniane e sul Golfo. Netanyahu: "Sono stati raggiunti metà degli obiettivi" x.com