Smart Brick l' Intelligenza Artificiale entra nei mattoncini Lego

Smart Brick rappresenta l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei tradizionali mattoncini Lego. Questa innovazione permette di arricchire i giochi con nuove funzionalità e connessioni digitali, aprendo nuove possibilità di creatività e interattività. Presentata in vista del CES 2026 di Las Vegas, questa evoluzione segna un passo importante nel settore dei giocattoli, combinando tradizione e tecnologia in modo accessibile e pratico.

AGI - Lego porta la connettività e l' intelligenza artificiale dentro ai suoi mattoncini, diventando una delle protagoniste dell'edizione 2026 del CES di Las Vegas. Nei prossimi mesi debutterà sul mercato lo ' Smart Brick ', un classico mattoncino 2x4 in grado di reagire a come viene maneggiato e di interagire con la costruzione in progress. È il fulcro di una nuova iniziativa chiamata ' Smart Play ' che segna un vero cambio di passo per l'azienda danese. Finora, infatti, le sperimentazioni avevano riguardato soprattutto app e accessori, più che con elementi "intelligenti" integrati nel sistema di costruzione.

