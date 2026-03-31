Si intensificano le indagini sulla gestione della bisteccheria coinvolta in un procedimento giudiziario. Nuovi dettagli vengono resi noti riguardo alle attività e ai ruoli di alcuni soci e del titolare. Le autorità continuano a esaminare le prove raccolte, senza ancora formulare accuse definitive. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di verifiche legali su eventuali irregolarità amministrative e fiscali.

Mentre emergono sempre nuovi e sempre più inquietanti particolari sulla bisteccheria di cui erano soci diversi esponenti di Fratelli d’Italia, tra cui l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro (società che per la procura, leggo sul Corriere della sera, «aveva fin dalla sua nascita la funzione di riciclare denaro per il clan camorrista») mi sovviene un ricordo: quello delle furiose polemiche, ai tempi del governo Gentiloni, sul complotto dei sacchetti biodegradabili nei supermercati, con un costo per i consumatori oscillante, a seconda del supermercato, tra 1 e 3 centesimi a bustina. Al riguardo Giorgia Meloni, che ha definito il... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’insostenibile leggerezza di Delmastro e dei suoi soci della bisteccheria

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