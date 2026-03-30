Delmastro la strigliata con il voto di FdI della Camera per le quote della Bisteccheria omesse nella dichiarazione dei redditi

La Camera dei Deputati si prepara a sanzionare un ex sottosegretario alla Giustizia dopo che è emerso come abbia omesso nelle dichiarazioni dei redditi alcune quote di una società di ristorazione. La questione ha portato alla richiesta di chiarimenti da parte di alcuni gruppi politici, con il voto favorevole di Fratelli d'Italia. La discussione si è concentrata sulle modalità di presentazione dei dati patrimoniali dell'ex rappresentante governativo.

Cartellino giallo. Anzi arancione, tendente al rosso, per Andrea Delmastro. La Camera dei Deputati è pronta a "tirare le orecchie" all'ex sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d'Italia fresco di dimissioni e al centro del "Bistecca gate". Mercoledì si riunirà il Comitato consuntivo di Montecitorio, l'organismo bipartisan che deve vigilare sulla condotta corretta dei deputati. Sorpresa: il presidente è un veterano del partito, Riccardo Zucconi, ed è lui che con ogni probabilità dovrà richiedere una "sanzione" per il collega Delmastro. Sotto i riflettori del comitato finisce infatti la partecipazione dell'ex vice di Carlo Nordio alla società "Le 5 Forchette" che gestiva il ristorante "La bisteccheria d'Italia" di Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Delmastro, la "strigliata" (con il voto di FdI) della Camera per le quote della Bisteccheria omesse nella dichiarazione dei redditi Articoli correlati Le aliquote scendono e i requisiti diventano più severi. Un’analisi approfondita della Fondazione studi dei consulenti del lavoro fornisce una bussola per orientarsi e per evitare errori nella dichiarazione dei redditiIl tempo dei cantieri aperti in ogni via e della pioggia di incentivi facili sembra ormai un ricordo lontano. Modello 730/2026: tutte le novità su bonus e detrazioni nella dichiarazione dei redditiCon l’introduzione del modello 730/2026 e il recente provvedimento attuativo datato 27 febbraio, prende il via la nuova stagione delle dichiarazioni...