Delmastro la Bisteccheria d’Italia e i Fratelli ex soci dell’erede del boss L’opposizione | Affari con la mafia

Da quotidiano.net 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, in via Tuscolana 452, si trova la Bisteccheria d’Italia, gestita dalla srl Le 5 Forchette con sede a Biella e un capitale sociale di 10 mila euro. La proprietà del ristorante è stata collegata a Fratelli, ex soci dell’erede di un boss mafioso, mentre l’opposizione ha accusato di avere legami con la mafia. La vicenda ha suscitato attenzione politica e mediatica.

Roma – Il ristorante si chiama Bisteccheria d’Italia e si trova in via Tuscolana 452. La proprietà è della srl Le 5 Forchette, con capitale sociale di 10mila euro e sede a Biella, ovvero a 700 chilometri di distanza. E tra i soci della società compare l’avvocato Andrea Delmastro Delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia, insieme ad altri compagni di partito piemontesi: Cristiano Franceschini, assessore a Biella, Davide Zappalà, consigliere in Piemonte, Elena Chiorino, vicepresidente. La maggiore azionista è Miriam Caroccia, studentessa 18enne romana che diventa anche amministratrice unica. Il padre è Mauro Caroccia, ras della ristorazione e da sempre legato alla camorra e alla famiglia Senese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

delmastro la bisteccheria d8217italia e i fratelli ex soci dell8217erede del boss l8217opposizione affari con la mafia
© Quotidiano.net - Delmastro, la Bisteccheria d’Italia e i Fratelli (ex) soci dell’erede del boss. L’opposizione: “Affari con la mafia”

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, Fratelli d'Italia conclude il ciclo di incontri con la visita di Delmastro

Villaricca, la minoranza attacca il PD: “Chiarisca se è ancora all’opposizione o governa con Fratelli d’Italia”Tensione politica a Villaricca, dove i gruppi consiliari di minoranza hanno diffuso una lettera aperta indirizzata al Partito Democratico cittadino,...

Tutti gli aggiornamenti su Delmastro la Bisteccheria d'Italia e i...

Discussioni sull' argomento Dietro al ristorante del mafioso legato ai Senese pure Delmastro; Dietro al ristorante del mafioso legato ai Senese pure Delmastro.

delmastro la bisteccheria dDelmastro, la Bisteccheria d’Italia e i Fratelli (ex) soci dell’erede del boss. L’opposizione: Affari con la mafiaRoma, il sottosegretario di FdI Andrea Delmastro Delle Vedove socio della figlia di Mauro Caroccia, ras della ristorazione da sempre legato alla camorra e al clan Senese. Ho ceduto subito le mie quot ... quotidiano.net

Bufera sul sottosegretario Delmastro (e su FdI): era socio con una famiglia considerata prestanome del clan SeneseLa vicenda riguarda il ristorante romano Bisteccheria d'Italia a Roma: diversi esponenti di FdI soci con la famiglia Caroccia, e la presidente è parente di un ristoratore gravato da una condanna def ... lasicilia.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.