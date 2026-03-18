A Roma, in via Tuscolana 452, si trova la Bisteccheria d’Italia, gestita dalla srl Le 5 Forchette con sede a Biella e un capitale sociale di 10 mila euro. La proprietà del ristorante è stata collegata a Fratelli, ex soci dell’erede di un boss mafioso, mentre l’opposizione ha accusato di avere legami con la mafia. La vicenda ha suscitato attenzione politica e mediatica.

Roma – Il ristorante si chiama Bisteccheria d’Italia e si trova in via Tuscolana 452. La proprietà è della srl Le 5 Forchette, con capitale sociale di 10mila euro e sede a Biella, ovvero a 700 chilometri di distanza. E tra i soci della società compare l’avvocato Andrea Delmastro Delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia, insieme ad altri compagni di partito piemontesi: Cristiano Franceschini, assessore a Biella, Davide Zappalà, consigliere in Piemonte, Elena Chiorino, vicepresidente. La maggiore azionista è Miriam Caroccia, studentessa 18enne romana che diventa anche amministratrice unica. Il padre è Mauro Caroccia, ras della ristorazione e da sempre legato alla camorra e alla famiglia Senese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Delmastro, la Bisteccheria d’Italia e i Fratelli (ex) soci dell’erede del boss. L’opposizione: “Affari con la mafia”

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