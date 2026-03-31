Lino Banfi ha raccontato di aver avuto un’esperienza in cui una donna deceduta gli si è mostrata davanti. L’attore, noto per il suo ruolo nella commedia italiana, si avvicina ai 90 anni e ha condiviso questa riflessione sul passare del tempo e sulla presenza della morte. La sua testimonianza è stata resa nota in occasione del suo prossimo compleanno, il 9 luglio.

Con il passare degli anni, il confronto con il tempo e con la morte diventa inevitabile. Lo racconta anche Lino Banfi, tra i volti più amati della commedia italiana, che il 9 luglio compirà 90 anni. L’attore ha scelto di condividere questa fase della sua vita nel libro 90, non mi fai paura!, in uscita il 28 aprile per HarperCollins Italia, un memoir che promette uno sguardo intimo sull’uomo oltre il personaggio. Nel volume, Banfi ripercorre la storia di Pasquale Zagaria, nato ad Andria nel 1936, intrecciando ricordi di successo, momenti difficili e quella ironia che da sempre lo contraddistingue. Al centro del racconto c’è anche il rapporto con la fine della vita, affrontato con sincerità ma senza rinunciare al sorriso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lino Banfi, la confessione: “Mi è comparsa davanti la signora morte”

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