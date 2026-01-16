Lino Banfi | Mi piacerebbe ricevere un ultimo applauso da una piazza del Plebiscito piena Sono legatissimo a Napoli
Lino Banfi, noto attore e volto amato in Italia, ha recentemente partecipato al podcast Basement di Gianluca Gazzoli, condividendo riflessioni sulla sua carriera e sui legami con Napoli, città a cui è molto legato. Durante l’intervista, ha espresso il desiderio di ricevere un ultimo applauso in una piazza del Plebiscito piena, sottolineando il suo attaccamento alla città partenopea e ai valori che rappresenta.
Lino Banfi è passato al Basement il podcast di successo di Gianluca Gazzoli. Nella lunga chiacchierata in cui il celebre attore pugliese ha raccontato i momenti cruciali della sua carriera non sono mancati i riferimenti a Napoli e a Totò. “Al grande Totò devo il mio nome, mi feci anticipare da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
