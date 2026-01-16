Lino Banfi | Mi piacerebbe ricevere un ultimo applauso da una piazza del Plebiscito piena Sono legatissimo a Napoli

Lino Banfi, noto attore e volto amato in Italia, ha recentemente partecipato al podcast Basement di Gianluca Gazzoli, condividendo riflessioni sulla sua carriera e sui legami con Napoli, città a cui è molto legato. Durante l’intervista, ha espresso il desiderio di ricevere un ultimo applauso in una piazza del Plebiscito piena, sottolineando il suo attaccamento alla città partenopea e ai valori che rappresenta.

