Lino Banfi | Mi piacerebbe ricevere un ultimo applauso da una piazza del Plebiscito piena Sono legatissimo a Napoli

Da napolitoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lino Banfi, noto attore e volto amato in Italia, ha recentemente partecipato al podcast Basement di Gianluca Gazzoli, condividendo riflessioni sulla sua carriera e sui legami con Napoli, città a cui è molto legato. Durante l’intervista, ha espresso il desiderio di ricevere un ultimo applauso in una piazza del Plebiscito piena, sottolineando il suo attaccamento alla città partenopea e ai valori che rappresenta.

Lino Banfi è passato al Basement il podcast di successo di Gianluca Gazzoli. Nella lunga chiacchierata in cui il celebre attore pugliese ha raccontato i momenti cruciali della sua carriera non sono mancati i riferimenti a Napoli e a Totò. “Al grande Totò devo il mio nome, mi feci anticipare da. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Napoli, è festa in una piazza del Plebiscito strapiena per il Capodanno

Leggi anche: Ragù Day a Sala Consilina: cibo e tradizione in piazza con Casa Surace e Lino Banfi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.