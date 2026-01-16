Istat l’inflazione accelera | prezzi saliti dell’1,5% nel 2025 Carrello della spesa più caro del 24% dal 2021

Nel 2025, l’Istat segnala un’accelerazione dell’inflazione, con un aumento dei prezzi dell’1,5%. Il carrello della spesa è più caro del 24% rispetto al 2021. A dicembre, l’indice nazionale dei prezzi al consumo è salito dello 0,2% rispetto a novembre e dell’1,2% rispetto a dicembre 2024. Questi dati riflettono le variazioni dei prezzi e l’andamento dell’inflazione nel corso dell’anno.

A dicembre 2025, l'indice nazionale dei prezzi al consumo mostra un aumento dello 0,2% su novembre 2025 e dell'1,2% su dicembre 2024 (dal +1,1% del mese precedente). Lo afferma l'Istat confermando le stime preliminari del tasso di inflazione. In media, nel 2025, i prezzi al consumo registrano una crescita dell'1,5% in accelerazione dall'1% nel 2024. L'accelerazione dell'inflazione osservata a dicembre è dovuta principalmente alla crescita dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (da +0,9% a +2,6%), degli alimentari non lavorati (da +1,1% a +2,3%) e dei servizi vari (da +2% a +2,2%). Rallentano i prezzi dei beni non durevoli (da +1% a +0,6%) e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3% a +2,7%), mentre si accentua il calo di quelli degli energetici regolamentati (da -3,2% a -5,2%).

