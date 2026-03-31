L' Indonesia ha iniziato a razionare la benzina

L'Indonesia ha deciso di introdurre un sistema di razionamento della benzina e ha disposto che i dipendenti pubblici lavorino da casa il venerdì. La misura è stata annunciata in risposta all'aumento dei prezzi dei carburanti, causato dal conflitto in Medio Oriente. La decisione riguarda principalmente le aree urbane e mira a gestire la crisi energetica in corso.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. L'Indonesia annuncia il razionamento del carburante e ordina ai dipendenti pubblici di lavorare da casa un giorno alla settimana (il venerdì), a causa degli aumenti dei prezzi dovuti alla guerra in Medio Oriente. "Il governo regolerà gli acquisti fissando un limite ragionevole di 50 litri per veicolo" al giorno, ha annunciato il ministro coordinatore per gli Affari economici, Airlangga Hartarto. I prezzi della benzina negli Usa sono schizzati oltre i 4 dollari al gallone per la prima volta in quasi 4 anni, scontando lo shock dell'offerta petrolifera, innescato dalla guerra in Medio Oriente, facendo lievitare i costi per le famiglie americane e i problemi per l'amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Today.it

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