Sinalp | Palermo non solo ha toccato il fondo ma ha iniziato a scavare traditi i cittadini e i lavoratori

Palermo sta vivendo un momento difficile. I cittadini e i lavoratori si sentono abbandonati e traditi. La città, famosa per il suo patrimonio e la sua storia, sembra aver perso la strada e sta iniziando a scavare ancora più in basso, invece di risollevarsi. La situazione è critica e molti ora chiedono azioni concrete per cambiare rotta.

