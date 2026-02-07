Sinalp | Palermo non solo ha toccato il fondo ma ha iniziato a scavare traditi i cittadini e i lavoratori
Palermo sta vivendo un momento difficile. I cittadini e i lavoratori si sentono abbandonati e traditi. La città, famosa per il suo patrimonio e la sua storia, sembra aver perso la strada e sta iniziando a scavare ancora più in basso, invece di risollevarsi. La situazione è critica e molti ora chiedono azioni concrete per cambiare rotta.
Palermo, città dalle radici millenarie e dal patrimonio storico e culturale inestimabile, è da sempre crocevia di civiltà, simbolo di resilienza e capacità di rinascita. Da antica Panormus a capitale della cultura, la sua storia racconta conquiste, sfide e riscatto. Proprio per questo, nel giugno.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Palermo Città
Ultime notizie su Palermo Città
Solidarietà del SINALP Sicilia ai servitori dello stato: Non un passo indietroRICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – La Confederazione Sindacale SINALP (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Pensionati) esprime il più profondo sdegno e la più ferma condanna per la violenta guerriglia u ... ilfattonisseno.it
Sinalp Sicilia sull'emergenza dopo il ciclone Harry: Il silenzio uccide la ricostruzioneIl Sinalp Sicilia esprime la propria piena solidarietà a tutte le popolazioni siciliane colpite in questi ultimi giorni dalla devastante furia del ciclone Harry. Le sedi territoriali del sindacato, pr ... palermotoday.it
SI È APPENA CONCLUSO IL PROCESSO IN CORTE D’ASSISE D’APPELLO, A PALERMO, PER L’OMICIDIO DI FRANCESCO BACCHI, IL GIOVANE PARTINICESE UCCISO DUE ANNI FA FUORI DALLA DISCOTECA MEDUSA DI BALESTRATE. IL PROCUR facebook
