San Siro scontro post-partita | indagine su Comolli e Chiellini per proteste all’arbitro Possibili sanzioni
Domenico Comolli e Giorgio Chiellini sono sotto inchiesta dopo aver protestato contro l’arbitro nel tunnel di San Siro, subito dopo la partita tra Inter e Juventus. La scena si è svolta davanti a numerosi tifosi presenti allo stadio e ha attirato l’attenzione delle telecamere. La Commissione Disciplinare ha aperto un’indagine per verificare eventuali comportamenti irrispettosi o violenti, che potrebbero portare a sanzioni per i dirigenti coinvolti.
Tensione a San Siro: Indagine sul Confronto tra Dirigenti di Inter e Juventus. Un acceso confronto nel tunnel di San Siro, al termine della partita tra Inter e Juventus, ha scatenato un’indagine del Giudice Sportivo. Al centro della vicenda, l’altercato che ha visto coinvolti Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy del club, e l’arbitro Federico La Penna. L’episodio, avvenuto dopo la contestata espulsione di Pierre Kalulu, potrebbe portare a sanzioni significative per i dirigenti bianconeri. Referto e Testimonianze: La Dinamica dell’Accaduto.🔗 Leggi su Ameve.eu
Inter-Juventus, caos nel tunnel di San Siro: cosa rischiano Comolli e Chiellini dopo lo scontro con La PennaDurante l'intervallo di Inter-Juventus, Comolli e Chiellini sono finiti al centro di un acceso scontro nel tunnel di San Siro, a causa di una discussione con l’arbitro Federico La Penna.
Comolli Chiellini ad alto rischio squalifica secondo Gazzetta: le possibili sanzioniComolli e Chiellini rischiano squalifiche severe dopo l'infuriato scontro nel tunnel di San Siro, un episodio che ha attirato l’attenzione della Gazzetta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Spalletti e Chiellini furibondi con La Penna nel tunnel: Non esiste. Sfiorato lo scontro fisico; Juve, undici giorni che valgono la stagione: Inter, Galatasaray e Como nel tunnel che decide l’Europa; Chivu incendia il derby d’Italia: Contro la Juve è una sfida mondiale, Spalletti un modello; Inter-Juve e la rissa senza precedenti nel tunnel, Spalletti-Chiellini: Non esiste | Libero Quotidiano.it.
Inter-Juventus, caos nel tunnel di San Siro: cosa rischiano Comolli e Chiellini dopo lo scontro con La PennaTensione alle stelle a San Siro durante l’intervallo della sfida tra Inter e Juventus. Dopo l’espulsione contestata di Kalulu, nel tunnel che conduce agli ... thesocialpost.it
Moratti (FI): San Siro, chi dice no alla vendita faccia esame di coscienza. Noi difendiamo MilanoLetizia Moratti, europarlamentare di Forza Italia, perché avete fatto passare la delibera? «Per senso di responsabilità, perché pensiamo al bene della città e al suo futuro. Perché per noi il bene e ... milano.repubblica.it
"PECCATO..." Kalulu torna sul rosso di San Siro "Dopo l'episodio sono stato molto nervoso ma è meglio parlare poco, perché dire altro non serve a niente. Io devo pensare al campo, per farlo ci sono altre persone" "Le scuse di Bastoni Non ho sapu facebook
In casa Juventus non si vedeva una reazione così rabbiosa da Comolli a San Siro. #Galatasarayjuventus #GALJUV #ChampionsLeague2026 x.com