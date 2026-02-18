San Siro scontro post-partita | indagine su Comolli e Chiellini per proteste all’arbitro Possibili sanzioni

Domenico Comolli e Giorgio Chiellini sono sotto inchiesta dopo aver protestato contro l’arbitro nel tunnel di San Siro, subito dopo la partita tra Inter e Juventus. La scena si è svolta davanti a numerosi tifosi presenti allo stadio e ha attirato l’attenzione delle telecamere. La Commissione Disciplinare ha aperto un’indagine per verificare eventuali comportamenti irrispettosi o violenti, che potrebbero portare a sanzioni per i dirigenti coinvolti.

Tensione a San Siro: Indagine sul Confronto tra Dirigenti di Inter e Juventus. Un acceso confronto nel tunnel di San Siro, al termine della partita tra Inter e Juventus, ha scatenato un’indagine del Giudice Sportivo. Al centro della vicenda, l’altercato che ha visto coinvolti Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy del club, e l’arbitro Federico La Penna. L’episodio, avvenuto dopo la contestata espulsione di Pierre Kalulu, potrebbe portare a sanzioni significative per i dirigenti bianconeri. Referto e Testimonianze: La Dinamica dell’Accaduto.🔗 Leggi su Ameve.eu

