Le autorità giudiziarie stanno esaminando un procedimento che riguarda la vendita di San Siro, avvenuta il 1° ottobre 2025, e la cessione combinata dello stadio e delle aree ai club coinvolti. L’indagine copre un arco di sei anni e si concentra su eventuali decisioni anticipate e delibere relative alla procedura di vendita, senza coinvolgere nomi specifici o implicazioni di carattere politico.

L’estrema partita di San Siro non è finita il 1° ottobre 2025, con l’atto di vendita di stadio e aree a Milan e Inter da parte del Comune di Milano. Ora ci sono i tempi di recupero e gli arbitri hanno chiesto l’intervento del Var, per verificare la regolarità dell’operazione. Nella mattina del 31 marzo 2026 la Guardia di finanza ha perquisito gli uffici del Comune, di M-I Stadio (la società di Milan e Inter che gestisce il Meazza) e le abitazioni e gli uffici di alcuni amministratori e manager indagati nell’ipotesi che il bando di vendita sia stato costruito su misura per Milan e Inter. I nove indagati, per turbativa e rivelazioni di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Indagine su vendita di San Siro, cessione “combinata” e delibere “anticipate”: il faro dei pm su 6 anni di iter

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Vendita San Siro, indagate 9 persone: Inter e Milan favorite attraverso accordi con il Comune e bando su misuraInter e Milan sarebbero state favorite dal Comune di Milano nella compravendita dello stadio di San Siro. È quanto emerge dalle indagini della Procura per turbativa d’asta e rivelazione di segreti d’u ... fanpage.it

Per l’indagine sulla vendita di San Siro sono in corso perquisizioni della Guardia di Finanza al Comune di Milano, alla società M-I Stadio di Milan e Inter e nelle abitazioni di ex dirigenti, consulenti dei club ed ex amministratori comunali L’inchiesta ipotizza - facebook.com facebook

L’epigono dell’imbecille da social che mi tagga su San Siro credendo che riguardando le squadre del Nord mi colga in fallo. A me. Su San Siro. Sono stanco di avere hater così coglioni, ho bisogno di gente che sia un filo più complicato sbaragliare, almeno un x.com