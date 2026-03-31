Linda Manzoni e Federico Cortinovis, protagonisti dell’ultima stagione di “Matrimonio a prima vista”, hanno annunciato di essere in attesa di un bambino attraverso un video pubblicato sui social. Nel filmato, hanno condiviso la notizia che il nascituro sarà un maschietto. La coppia ha comunicato la propria gravidanza senza ulteriori dettagli sul percorso o sulle tappe future.

Linda Manzoni e Federico Cortinovis, tra i protagonisti dell’ ultima stagione di “Matrimonio a prima vista” è in dolce attesa e attraverso un simpatico filmato sui social ha rivelato che si tratta di un maschietto. Per prima cosa la coppia ha aggiornato i follower sull’andamento della gravidanza (annunciata qualche settimana fa): “Sta andando tutto bene, le cose stanno andando per il meglio per fortuna” ha fatto sapere la logopedista di Verderio (Lecco). Per poi aggiungere: “Adesso come promesso vi diamo la nuova notizia. Si tratta di un maschietto ”. Il futuro papà, warehouse manager bergamasco doc, non ha nascosto il suo entusiasmo, già determinato a trasmettere la sua passione per il calcio al nascituro: nel corso del (semplice) gender reveal social indossava la maglia dell’Inter, la sua squadra del cuore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Linda e Federico di Matrimonio a prima vista 2026: “Aspettiamo un maschietto”

Articoli correlati

Linda e Federico di Matrimonio a prima vista 2026 aspettano un figlio: “L’amore che sognavamo”Milano, 12 marzo 2026 – Linda Manzoni e Federico Cortinovis sono in dolce attesa.

Matrimonio a prima vista, Linda e Federico aspettano un figlio: l'annuncio su InstagramDopo essersi conosciuti nel reality di Real Time con partner diversi, i due hanno iniziato una relazione lontano dalle telecamere.

Matrimonio a Prima Vista, è ufficiale “Aspettiamo un topino”

Aggiornamenti e notizie

Discussioni sull' argomento Nicola e Ludovica di L’amore è cieco, questione di connessione: come è nata la storia che ha sorpreso tutti; Bianca Tragni: Svegliamo la memoria; Ritorno di fiamma tra Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi: paparazzati insieme dopo 5 anni dall'addio; Puntata speciale di Casa a prima vista Milano vs Roma: il derby è già cult.

Linda e Federico di Matrimonio a prima vista 2026: Aspettiamo un maschiettoLa gioia della coppia nata (a sorpresa) dopo la fine del docu reality di Real Time. La logopedista di Verderio: La gravidanza procede bene, la pancia inizia a vedersi. Il 38enne di Stezzano non nasc ... ilgiorno.it

Marzo 1530: Carlo V nomina Federico II Gonzaga primo duca di Mantova. Federico era già marchese di Mantova e, per matrimonio, anche del Monferrato. Grazie alla sua abilità politica, riuscì a stringere alleanze utili attraverso i matrimoni. Era figlio di Frances facebook