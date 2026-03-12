Linda e Federico di Matrimonio a prima vista 2026 aspettano un figlio | L’amore che sognavamo

Milano, 12 marzo 2026 – Linda Manzoni e Federico Cortinovis sono in dolce attesa. A rendere la lieta notizia ufficiale un post social di Real Time: “ Linda e Federico, questa notizia ci riempie di gioia” si legge nel messaggio, corredato da una foto della coppia sorridente e delle emojii di un bebè e di un biberon. I due protagonisti dell’ultima edizione di “Matrimonio a prima vista” diventeranno presto genitori. Ma facciamo un passo indietro perché questa storia è ancora più “speciale” di quanto già potrebbe sembrare. Se già trovare l’amore in tv non è semplice, ancora più complesso è creare un legame così forte da decidere di mettere su famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

