Linda e Federico, noti per aver partecipato a Matrimonio a prima vista, hanno annunciato su Instagram che stanno aspettando un bambino. Dopo aver partecipato al reality di Real Time con partner differenti, i due hanno avviato una relazione che prosegue lontano dalle telecamere. La coppia ha condiviso l’evento sui propri profili social, senza ulteriori dettagli pubblici.

Nel programma gli esperti Andrea Favaretto, Nada Loffredi e Giulia Davanzante avevano deciso di formare due coppie diverse: Linda con Andrea Torreggiani e Federico con Marina Bernardi.

© Movieplayer.it - Matrimonio a prima vista, Linda e Federico aspettano un figlio: l'annuncio su Instagram

