Tre persone sono a processo per rapina, accusate di aver rapinato un uomo di 30 anni, seguito da un amministratore di sostegno. Le indagini evidenziano un precedente lungo periodo di richieste di denaro, durante il quale si sarebbero verificate anche un falso incontro intimo e un’aggressione. La vicenda mette in luce dinamiche complesse e comportamenti criminali legati a manipolazione e sfruttamento.

Sono già accusati di essersi fatti consegnare denaro per mesi da un 30enne, ora seguito da un amministratore di sostegno, che si era invaghito della donna del gruppo e delle sue promesse di concedersi. Adesso due 30enni, la donna D.P. e l’ex compagno E.C., e il 50enne R.O., tutti di Seregno, devono rispondere di rapina a un 20enne che pensava di presentarsi all’appuntamento con una ragazza conosciuta su un sito di incontri e invece sarebbe stato aggredito da alcuni sconosciuti che gli avrebbero “ripulito” il portafogli. La presunta vittima, che non si è costituita parte civile, ieri è stata sentita in aula dai giudici del Tribunale di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il finto incontro hot e l’aggressione. Tre persone a processo per rapina

Leggi anche: Milano, aggressione e rapina: arrestate tre croate

Leggi anche: “I vostri gioielli sono frutto di una rapina?”: per la truffa del finto carabiniere a Cernobbio e Colonno due persone in carcere

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il finto incontro hot e l’aggressione. Tre persone a processo per rapina - La notte del 6 aprile 2023 un giovane si era presentato a casa di una ragazza conosciuta su un sito online. ilgiorno.it