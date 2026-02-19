Traffico di cocaina tra Agrigento e Palermo chieste tre condanne e un’assoluzione

Il pubblico ministero Claudio Camilleri ha chiesto tre condanne e un’assoluzione nel processo sul traffico di cocaina tra Agrigento e Palermo. L’indagine ha rivelato come gli imputati agrigentini gestissero il trasporto di droga tra le due città, nascondendo la sostanza in veicoli e case. Durante le udienze, sono stati forniti dettagli sui metodi di consegna e sui contatti tra i trafficanti. La decisione finale della corte arriverà nei prossimi mesi, mentre il processo continua a fare luce sui dettagli del traffico.

Smercio di cocaina fra Agrigento e Palermo: il pubblico ministero della Dda di Palermo, Claudio Camilleri, ha chiesto tre condanne e un'assoluzione per gli imputati agrigentini coinvolti nell'inchiesta. Proposti 7 anni di reclusione per Pietro Capraro, 40 anni, di Villaseta, accusato di avere avuto un ruolo di vertice nella rete di approvvigionamento e distribuzione della droga. Per Guido Vasile, 66 anni, il pm ha chiesto l’assoluzione. Per Emanuele Greco, 26 anni, la richiesta è di 4 anni e 8 mesi di reclusione, mentre per Giuseppe Greco, 48 anni, il pm ha proposto 2 anni e 4 mesi. Secondo l’accusa, coordinata dai magistrati Claudio Camilleri e Luisa Bettiol, i tre agrigentini avrebbero avuto un ruolo centrale nella rete di trasporti e cessioni di cocaina attiva per quasi un anno a partire dai primi mesi del 2022.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: “Filo d’Arianna”, chieste 5 condanne per oltre 30 anni e un’assoluzione

Leggi anche: “Filo d’Arianna”, chieste cinque condanne per oltre 30 anni e un’assoluzione

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.