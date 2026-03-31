L’incidente diplomatico si è risolto e la messa al Santo Sepolcro si svolgerà come programmato. È stato raggiunto un accordo che permette ai celebranti di entrare nei luoghi sacri senza la presenza di fedeli. La Casa Bianca ha comunicato di aver espresso a Israele la propria preoccupazione riguardo alla chiusura del sito.

Accordo trovato: i celebranti entreranno nei luoghi sacri senza fedeli. La Casa Bianca: «Espressa a Israele nostra preoccupazione in merito alla chiusura». Il Patriarcato Latino ringrazia Herzog (ma non Netanyahu). La Settimana rimane Santa anche a Gerusalemme. E le funzioni prepasquali e pasquali saranno garantite nel Santo Sepolcro con un accordo che ricorda il periodo della pandemia: i celebranti ammessi nei luoghi sacri, i fedeli a casa (no assembramenti) ad assistere alle dirette streaming. È il punto d’equilibrio raggiunto dal governo israeliano e dal Patriarcato cristiano per garantire lo svolgimento di liturgie e cerimonie, e al tempo stesso tutelare la sicurezza dei cittadini dentro una città in guerra. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’incidente diplomatico si chiude. La messa al Santo Sepolcro si farà

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