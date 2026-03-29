Il cardinale Pizzaballa è stato impedito di entrare nella basilica del Santo Sepolcro dalla polizia israeliana. La notizia ha suscitato reazioni ufficiali, con un ministro che ha convocato l’ambasciatore per chiarimenti. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale e rischia di creare tensioni tra le autorità religiose e le forze di sicurezza. La questione rimane al centro di un crescente dibattito pubblico.

Il cardinale Pizzaballa è stato bloccato dalla polizia israeliana: Tajani ha convocato l'ambasciatore, Meloni ha detto che è stata «un'offesa per la libertà religiosa» Domenica la polizia israeliana ha impedito al cardinale Pierbattista Pizzaballa di raggiungere la basilica del Santo Sepolcro, che si trova nella Città Vecchia di Gerusalemme, e di celebrare la tradizionale messa per la domenica della Palme, una festa della tradizione cristiana. Le autorità della Chiesa dicono che è la «prima volta da secoli» che questo succede e la cosa ha assunto subito una certa rilevanza a livello internazionale. Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha annunciato che convocherà l’ambasciatore di Israele per avere chiarimenti, definendo la decisione israeliana «inaccettabile». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il divieto di accedere alla basilica del Santo Sepolcro sta diventando un caso diplomatico

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