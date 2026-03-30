Spese gonfiate per gli eventi culturali | indagati Pisano La Gaipa e altri tre

La Procura della Repubblica ha notificato a cinque persone un avviso di conclusione delle indagini preliminari, che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Le accuse mosse sono di falso, truffa aggravata e peculato, relative a spese gonfiate per eventi culturali. Tra gli indagati figurano tre uomini e due donne, alcuni dei quali ricoprono ruoli di rilievo nell’ambito degli organizzatori degli eventi.

Gli altri indagati sono Calogero Casucci e Laura Cozzo, moglie di Prestia, appartenenti a realtà associative del settore culturale. L'ipotesi è che gli indagati avrebbero fatto la “cresta” nel finanziare alcuni eventi culturali locali con false rendicontazioni delle spese. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. La spartizione dei fondi per gli eventi, il trucco di Galvagno: "Quelli di Uomo 56 non li scriviamo di fila." . 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Spese gonfiate per gli eventi culturali": indagati Pisano, La Gaipa e altri tre Articoli correlati Roma, a Monte Mario “InControCulture 2026”: tre giorni di eventi culturali, artistici e sportivi contro il razzismoIn coincidenza del 21 marzo, Giornata Internazionale contro la discriminazione razziale, nel Municipio XIV di Roma (Monte Mario) è in arrivo... Carnevale ad Aboca Museum, Minerva, incontri formativi e culturali: gli eventi di oggiC'è Posta per Te, le pagelle: Argentero 'snobba' Sofia Goggia (5), Antonio vuole 'mordere piedi' (3), Gerry Scotti sa cucinare o no? (6) Ecco gli... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Spese gonfiate Argomenti discussi: Epic Games effettua licenziamenti di massa a causa delle spese eccessive e delle sfide nel mercato dei giochi; Yacht di lusso, conti truccati: scoperta evasione nel cuore della nautica. Spese gonfiate per gli eventi ad Agrigento, indagati il deputato Lillo Pisano e altri 5Nuovo terremoto giudiziario ad Agrigento. La procura della Repubblica guidata da Giovanni Di Leo ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di cinque persone per i reati di truffa ag ... grandangoloagrigento.it