faravelli compie 100 anni | un secolo di impresa milanese tra isola lavoro e creatività

Nel 2026, Giusto Faravelli S.p.A. celebra un secolo di attività, consolidando la sua presenza nel settore delle materie prime alimentari. Fondata a Milano nel 1926, l'azienda ha attraversato un secolo di evoluzione, mantenendo il suo legame con la città e ampliando la propria influenza a livello internazionale. Un percorso che riflette l’impegno e la tradizione di una realtà imprenditoriale storica e radicata nel territorio milanese.

Nel 2026 Giusto Faravelli S.p.A. festeggia 100 anni di storia. Fondata a Milano nel 1926 da Giusto Faravelli, l'azienda rappresenta una delle realtà imprenditoriali storiche della città ed è oggi attiva a livello internazionale nella distribuzione di materie prime per l'industria alimentare.

