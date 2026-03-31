Limbiate anziano investito in strada ricoverato in codice rosso

Stamattina a Limbiate, un automezzo ha investito un uomo di 81 anni in via Trieste, poco dopo le 8:20, all’altezza del civico 110. L’uomo è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale in codice rosso. La polizia sta accertando le cause dell’incidente.

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