Pedone investito a San Giovanni Valdarno | anziano trasportato in codice 3 a Siena

Alle ore 18, a San Giovanni Valdarno, in via Spartaco Lavagnini, si è verificato un investimento pedonale. L’intervento del 118 dell’ASL Toscana Sud Est ha coinvolto un anziano, trasportato in codice 3 a Siena. L’incidente sottolinea l’importanza di rispettare le norme sulla sicurezza stradale e di prestare attenzione durante gli spostamenti pedonali.

Il 118 dell’ASL Toscana Sud Est è stato attivato alle ore 18 a San Giovanni Valdarno, in via Spartaco Lavagnini, per l’investimento di un pedone. Sul posto sono intervenuti l’automedica, la Misericordia di San Giovanni e la Polizia Municipale. Un uomo di 87 anni è stato soccorso e successivamente trasportato in codice 3 all’ospedale di Siena. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Pedone investito a San Giovanni Valdarno: anziano trasportato in codice 3 a Siena Leggi anche: Incidente, investito pedone: 55enne trasportato in codice rosso in ospedale. Traffico in tilt Leggi anche: Pedone investito sul lungomare: 70enne trasportato al Policlinico in 'codice rosso' Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Pedone travolto da un'auto a Venaria Reale: grave al San Giovanni Bosco; Pensionato travolto da un’auto a Venaria: è grave al San Giovanni Bosco; Pedone travolto da un'auto a Venaria Reale: grave al San Giovanni Bosco; Venaria Reale, pedone investito 73enne in gravi condizioni al Giovanni Bosco. Grave incidente a San Miniato, uomo investito da un'auto: interviene l'elisoccorso - Grave incidente nella mattina del 7 gennaio a Molino d'Egola, località di San Miniato, dove per cause in corso di accertamento un uomo di 78 anni è stato ... gonews.it

Pedone travolto da un'auto a Venaria Reale: grave al San Giovanni Bosco - I sanitari del 118 di Azienda Zero sono intervenuti questa mattina, poco prima delle 9, in via Gabriele D'Annunzio all'altezza del civico 35: qui una ... torinoggi.it

Ubriaco investe un pedone e uccide un cane: vigilia di Natale movimentata a Settimo Torinese - Conducente positivo all’alcol test, patente ritirata. giornalelavoce.it

Non sbrina il parabrezza e investe un pedone mentre attraversa la strada: gravissimo un 40enne --> https://www.nordest24.it/conegliano-pedone-investito-parabrezza-ghiacciato - facebook.com facebook

Pedone investito in valle di Non è in gravi condizioni. L'incidente verso le 15.20 nel comune di Predaia, a Torra #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.