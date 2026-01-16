Incontro storico tra Canada e Cina nuova partnership strategica anti Trump

Canada e Cina stanno avviando una nuova partnership strategica, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra i due paesi. Secondo il primo ministro canadese Mark Carney, entrambe le nazioni potranno trarre vantaggio dai rispettivi punti di forza, favorendo sviluppi significativi nel contesto internazionale. Questo incontro rappresenta un passo importante nelle relazioni bilaterali, segnando un possibile cambiamento rispetto alle precedenti tensioni e influenze esterne.

Canada e Cina stanno avanzando verso una nuova partnership strategica e entrambe le parti potranno ottenere “progressi storici” sfruttando i rispettivi punti di forza, ha dichiarato il primo ministro canadese Mark Carney al leader cinese Xi Jinping venerdì. In particolare nei settori dell’agricoltura e agroalimentare, dell’energia e della finanza, ha sottolineato Carney. “Credo che sia proprio qui che possiamo compiere progressi immediati e duraturi.” Carney, il primo primo ministro canadese a visitare la Cina dal 2017, si è recato questa settimana a Pechino con l’obiettivo di costruire una nuova partnership con il secondo partner commerciale del Canada dopo gli Stati Uniti, sulla base di mesi di sforzi diplomatici per voltare pagina rispetto alle precedenti tensioni e conflitti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Incontro storico tra Canada e Cina, nuova partnership strategica anti Trump Leggi anche: L’AS Roma annuncia una nuova partnership strategica con Wizz Air Leggi anche: Partnership strategica tra FBK e Krateo per l’innovazione nel cloud e nell’Intelligenza artificiale Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Relazioni sane e stabili tra Cina e Canada corrispondono agli interessi comuni dei due paesi; Canada da Xi: la mossa anti-Trump che riapre il canale Cina; Il premier canadese Mark Carney elogia i rapporti con la Cina; Carney visita la Cina questa settimana per ricostruire i legami e ridurre la dipendenza del Canada dagli Stati Uniti. Pechino, Xi riceve Carney: «Cina e Canada creino un partenariato strategico» - Cina e Canada «dovrebbero aderire ad un atteggiamento responsabile verso la storia, le persone e il mondo, promuovere la creazione di un nuovo partenariato strategico» basato «su un percorso di ... ilsole24ore.com

Il premier canadese Mark Carney vede Xi Jingping a Pechino: intesa strategica con la Cina - Da Pechino il premier Carney ha detto che la relazione tra Canada e Cina rafforzerà i legami bilaterali a beneficio dei popoli e aiuterà a migliorare il sistema multilaterale, sotto pressione negli ul ... msn.com

Canada, Carney incontra Xi: “Punto di svolta nelle relazioni con la Cina” - Cina, Carney incontra Xi: "Punto di svolta nelle relazioni" Il premier canadese Mark Carney ha detto oggi che i colloqui avuti con Xi Jinping a margine del vertice dell'Apec a Geyeongju sono ... affaritaliani.it

